Estrenos de videojuegos entre el 9 y el 13 de marzo: Monster Hunter Stories 3 nos lleva a la caza de monstruos

Aquí estamos puntuales como cada semana con la lista de lanzamientos más relevantes en el panorama del ocio electrónico. En el tramo del 9 al 13 de marzo, los estrenos de la semana están encabezados por ‘Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection’, que continúa la serie derivada de la famosa franquicia de Capcom, ofreciendo una aventura centrada en combates por turnos. En paralelo, se publica ‘John Carpenter’s Toxic Commando’, un juego de disparos cooperativo inspirado en las películas de terror clásicas del cineasta estadounidense. Junto a ellos aparecen otros títulos tan interesantes como ‘WWE 2K26’, ‘GreedFall 2: The Dying World’ y ‘Collector’s Cove’, entre otros. Más abajo tienes nuestra selección y al final, el listado completo con fechas y plataformas.

John Carpenter’s Toxic Commando - 12 de marzo

Plataformas: PS5, Xbox Series y PC

‘John Carpenter’s Toxic Commando’ propone un formato de disparos en tono cooperativo que combina acción con una atmósfera inspirada en las películas de terror clásicas del conocido director. La trama gira en torno a un experimento fallido que desata una invasión de criaturas mutantes y no muertos, sumiendo al mundo en un escenario caótico y peligroso. Para hacer frente a esta amenaza, un grupo de mercenarios debe recorrer ciudades devastadas, laboratorios abandonados y zonas contaminadas. El juego incluye misiones con una amplia variedad de armas, vehículos y habilidades especiales, fomentando el trabajo en equipo mientras hordas de enemigos emergen en intensos combates.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - 13 de marzo

Plataformas: PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC

‘Twisted Reflection’ es la tercera entrega de la línea derivada de la famosa franquicia de Capcom y plantea una aventura centrada en la exploración y los combates por turnos. A diferencia de la serie principal, el jugador asume el rol de un Rider, capaz de forjar vínculos con monstruos conocidos como Monsties y luchar junto a ellos en batallas por turnos, como en los RPG clásicos. Este capítulo amplía el sistema de creación y evolución de las criaturas, además de introducir nuevas regiones, monstruos y una trama más compleja.

WWE 2K26 – 13 de marzo

Plataformas: PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC

‘WWE 2K26’ es la última entrega de la serie de lucha libre profesional más famosa del mundo. Al igual que las versiones anteriores, presenta un plantel actualizado de superestrellas de la WWE, con figuras actuales y leyendas del pasado. El juego recrea con detalle los espectáculos de la compañía, con las entradas distintivas de cada luchador y sus famosas arenas. Entre las nuevas características se encuentran mejoras en el sistema de combate y los modos, incluyendo cambios en el modo carrera y más opciones de personalización. También podrás crear tus propios luchadores, campeonatos e historias dentro del universo de la WWE, con nuevas opciones para dar forma a cada combate.

Listado completo de lanzamientos

9 de marzo

‘Cargo Hunters’ (PC)

10 de marzo

‘Ranger’s Path: National Park Simulator’ (PC)

11 de marzo

‘Piece by Piece’ (PC)

‘Mama’s Sleeping Angels’ (PC)

12 de marzo

‘1348 Ex Voto’ (PS5, PC)

‘DarkSwitch’ (PC)

‘GreedFall 2: The Dying World’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘RoadOut’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

‘Collector’s Cove’ (PS5, Switch, PC)

‘John Carpenter’s Toxic Commando’ (PS5, Xbox Series, PC)

13 de marzo

‘Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

‘Pizza Slice’ (PC)

‘Lucid Blocks’ (PC)

‘WWE 2K26’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

Entre llaves y monstruos

La semana avanza entre combates con ‘WWE 2K26’, que regresa con una nueva entrega anual, mientras por otro lado, ‘Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection’ mantiene la rama más narrativa de Capcom con una propuesta por turnos que gira alrededor de los Riders, Monsties y un conflicto que amenaza con extenderse como la mecha. A su alrededor, los próximos días también dejan sitio para estrenos como ‘John Carpenter’s Toxic Commando’, ‘RoadOut’ y ‘GreedFall 2: The Dying World’.