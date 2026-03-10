El estudio detrás del remake de Until Dawn ha cerrado sus puertas definitivamente

Si las primeras señales de un posible cierre habían llegado en marzo del año pasado, ahora tenemos la confirmación definitiva de que el equipo detrás del remake de ‘Until Dawn’, Ballistic Moon, se ha disuelto oficialmente. Así se recoge en una serie de documentos presentados ante el registro mercantil británico, donde se indica que la empresa ha cerrado formalmente poniendo fin a las actividades de la desarrolladora.

El final del camino

La situación dentro del estudio llevaba tiempo siendo incierta. Las primeras informaciones ya apuntaban a que el equipo estaba prácticamente desmantelado tras una serie de despidos ocurridos antes y después del lanzamiento del remake, que se publicó en 2024 para PS5 y PC. En aquel momento, parte de la plantilla fue liberada, mientras que el grupo que continuó en activo únicamente se encargó de ofrecer el soporte postlanzamiento.

Meses después, a finales de 2024, una nueva ronda de recortes redujo el estudio a la mínima expresión. Con esto, la empresa pasó a funcionar únicamente de forma residual, posiblemente con un núcleo reducido ligado a sus fundadores y un número mínimo de colaboradores.

El resultado tampoco estuvo a la altura

El remake de ‘Until Dawn’ tuvo un recibimiento irregular tras su lanzamiento, alcanzando una puntuación de 70 en Metacritic. El proyecto también tuvo una mala acogida entre los jugadores, ya que muchos lo consideraron innecesario. El original era sólido a nivel técnico y el remake se limitó a introducir un lavado de cara visual y mejoras de rendimiento que resultaron más bien modestas, especialmente en contraposición con su elevado precio de lanzamiento. Además, se aplicaron algunos cambios en el estilo visual y pequeños retoques en la historia que generaron cierto rechazo entre parte de los jugadores del original de Supermassive de 2015.

Desarrollador de un solo éxito

De hecho, Ballistic Moon fue fundado por antiguos miembros de Supermassive Games y su principal proyecto fue precisamente el remake de ‘Until Dawn’. Tras la disolución oficial del estudio, este trabajo sigue siendo el único proyecto importante del equipo. En todo caso, hasta la fecha, no hay información sobre la continuación de sus actividades ni nuevos desarrollos a cargo de los profesionales que formaron el estudio. Sin embargo, tampoco hay ninguna declaración oficial de Sony respecto a la disolución del equipo.