Guía de Resident Evil Requiem con todas las contraseñas de las cajas fuertes

‘Resident Evil Requiem', la novena entrega principal de la serie de Capcom, vuelve a apoyarse en la fórmula habitual dentro del género survival horror, con escenarios opresivos, recursos limitados y situaciones que exigen revisar con atención las pistas repartidas por el escenario. En él aparecen varias cajas fuertes, un elemento también muy común en este tipo de propuestas que suelen guardar munición, mejoras u objetos útiles para seguir avanzando. Para que esa parte no te haga perder tiempo, en Libertad Digital hemos reunido todas las combinaciones en una guía completa.

Los códigos de las cajas fuertes en Resident Evil Requiem

Acertar con las combinaciones no siempre es fácil y encontrar las notas donde se revelan puede obligarte a revisar documentos y pistas repartidas por varias zonas. Además, las contraseñas pueden variar según el nivel de dificultad, así que tenerlas todas reunidas te permitirá seguir avanzando con algunos materiales extra. Las siguientes tablas detallan todas las cajas fuertes del juego, organizadas por ubicación y dificultad. También se listan los objetos obtenidos tras introducir la combinación correcta.

Ubicación de los archivos con las pistas

Para los jugadores que prefieren encontrar las contraseñas de forma natural, hay documentos que revelan las combinaciones repartidas por puntos específicos de la campaña. A continuación, descubre dónde encontrar las pistas de las combinaciones de cajas fuertes en ‘Resident Evil Requiem’.

Hasta aquí llega nuestra guía con todas las contraseñas de las cajas fuertes de 'Resident Evil Requiem'. En una entrega que apuesta por una escenografía dual cargada de terror, exploración de escenarios y resolución de rompecabezas, tener a mano los códigos ordenados por ubicación y dificultad te permitirá acceder a los tesoros que esconden estas cajas sin la necesidad de revisar documentos una y otra vez.