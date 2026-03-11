El director de Final Fantasy VII Remake Parte 3 confirma el regreso de Rocket Town

Aunque la tercera parte de ‘Final Fantasy VII Remake’ aún no tiene título comercial definido, su director Naoki Hamaguchi sigue compartiendo novedades sobre otros aspectos del juego. Ahora, en una entrevista concedida al medio económico Bloomberg, confirma que Wutai será una parte importante de la secuela, pero también ha tenido tiempo para dejar algunas pistas sobre un posible viaje al espacio.

De regreso a Rocket Town

"Wutai es una de las localizaciones principales", explica Hamaguchi. "Yuffie tuvo una presencia importante y reveló su hogar. Así que, si Wutai no aparece, creo que los jugadores me gritarán", bromeó. Sin embargo, el viaje al espacio quedó vinculado a una localización que no aparece en ‘Rebirth’, algo que apunta directamente a Rocket Town. Es decir, en este caso, finalmente se podría visitar esta ciudad tan importante para Cid Highwind. Aunque este se dejó ver en la segunda parte de ‘Final Fantasy VII Remake’, no llegó a ser un personaje jugable, algo que debería cambiar en la tercera parte, en la cual también se espera una presencia mayor de Vincent Valentine.

El Highwind tendrá un papel importante

Hamaguchi también confirma que la aeronave Highwind tendrá un papel importante en la parte final de la historia. El vehículo hizo acto de presencia brevemente en ‘Rebirth’, pero no se ha concretado la función que tendrá ahora en la exploración ni hasta dónde llegará su presencia. El director también dejó algunas señales sobre dónde comenzará la siguiente parte. Según explicó, el inicio de la entrega no debería alejarse demasiado del RPG original, de modo que todo apunta a una parada en la Posada Icicle y a una visita a las regiones más frías del mapa.

Al mismo tiempo, el director no termina de confirmar si los sistemas de reproducción de chocobos del juego original formarán parte de la entrega. Sin embargo, sí precisó que la forma en que interactuaremos con las criaturas será diferente a la que se desarrolló durante los eventos de ‘Rebirth’.

A la espera de cerrar la trilogía

Sin fecha de lanzamiento todavía, ‘Final Fantasy VII Parte 3’ representará un cambio respecto a la forma habitual de plantear los estrenos en Square Enix. Si bien los capítulos anteriores llegaron primero a consolas PlayStation, por ahora la tercera parte sigue sin fecha de lanzamiento, aunque en las últimas semanas Naoki Hamaguchi se ha referido a una estrategia multiplataforma destinada a PS5, Xbox, Switch 2 y PC.