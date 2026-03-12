GDC 2026: Microsoft defiende Project Helix como el futuro híbrido entre consola y PC

Microsoft aprovechó el escenario de la Game Developers Conference (GDC) 2026 para esbozar parte de las líneas técnicas de Project Helix, el hardware que aspira a suceder a la actual generación de Xbox. De la mano de Jason Ronald, vicepresidente de desarrollo de tecnología para la próxima Xbox, la conferencia sirvió para poner en contexto la estrategia de la compañía para difuminar las fronteras entre consola y PC.

Un hardware unificador

Para ello confían en un hardware que montará un SoC personalizado de AMD, con el que aprovechar las futuras versiones de las bibliotecas DirectX. Según Ronald, el objetivo es ofrecer un rendimiento de Ray Tracing con "un orden de magnitud" superior al de Xbox Series X, permitiendo que la iluminación ultrarrealista mediante Path Tracing se convierta con el tiempo en el estándar entre los sistemas domésticos.

La principal novedad técnica de Project Helix estaría en la profunda integración de la inteligencia artificial directamente en el flujo de trabajo gráfico y computacional. La arquitectura se habría planteado para dar soporte a "FSR Next", la nueva generación de AMD FidelityFX Super Resolution, que incorpora técnicas de escalado basadas en aprendizaje automático y generación multiframe (ML). Para mitigar el precio actual de la memoria y el creciente tamaño de los juegos, los de Redmond apuntan el uso de Neural Texture Compression y una evolución de DirectStorage, combinada con el algoritmo Zstandard. Estas tecnologías tratarán de reducir drásticamente los tiempos de carga y el uso de espacio en disco, optimizando la eficiencia del hardware sin sacrificar la fidelidad visual.

Modo Xbox en Windows 11

Como parte de su estrategia de convergencia, Microsoft confirmó que el "Xbox mode", una interfaz de pantalla completa optimizada para mandos y similar a la experiencia que ofrecen consolas portátiles como ROG Ally, comenzará a implementarse en Windows 11 desde abril de 2026. Esta función permitirá que cualquier PC o consola portátil se transforme instantáneamente en una "consola Xbox", refuerza el programa Xbox Play Anywhere y amplía el alcance de Game Pass, consolidando a Windows como la base de un sistema compartido independiente del hardware donde la biblioteca está unificada en todos los dispositivos.

Los plazos de Project Helix

A pesar del entusiasmo que despiertan los aspectos técnicos, la llegada de Project Helix aún está lejos. Microsoft sitúa la fase Alpha en 2027, algo que permitiría pensar en un lanzamiento para finales de 2028. Este lapso de dos años entre los kits de desarrollo y el producto final resultaría necesario para que los desarrolladores adapten sus motores gráficos a las nuevas prestaciones de IA y simulación en tiempo real. En cuanto a la integración del software, la implementación del modo Xbox en Windows 11 será gradual y empezará a llegar de forma escalonada a algunos mercados en pocas semanas.