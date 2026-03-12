Gran Turismo 7 recibe una nueva actualización gratuita con más coches y eventos

Polyphony Digital ha comenzado a distribuir la actualización 1.68 para ‘Gran Turismo 7’, que ofrece tres nuevos coches, entre ellos un deportivo japonés clásico, un muscle car reinterpretado para carreras y un SUV compacto moderno, junto a cuatro eventos en 'Circuitos del mundo'. Todo esto con el objetivo de ampliar las opciones de competición y velocidad para el simulador exclusivo de PlayStation. La actualización ya está disponible y, como siempre, es gratuita para todos los pilotos virtuales que tengan el título.

Nuevos eventos en Circuitos del mundo.

Además de los nuevos coches, la actualización 1.68 añade nuevos eventos al modo 'Circuitos del mundo', que en líneas generales ofrecen más pruebas destinadas a diferentes categorías de vehículos. Los nuevos eventos son los siguientes:

Copa Sunday europea 400 en Dragon Trail - Jardines inverso.

Copa Clubman de deportivos japoneses 550 en Kyoto Driving Park - Yamagiwa inverso.

Copa Clubman de deportivos estadounidenses 700 en Michelin Raceway Road Atlanta.

Campeonato mundial de turismos de 800 PR en el Circuito Gilles Villeneuve.

Chevrolet Camaro Race-Mod 1969

Arrancamos motores con el Chevrolet Camaro Race-Mod 1969, una versión restomod inspirada en el legendario Camaro Z28 creado para competir en la serie SCCA Trans-Am. El modelo original se presentó en 1966 como la respuesta de Chevrolet al Ford Mustang y rápidamente se convirtió en uno de los modelos más reconocibles del automovilismo estadounidense. Originalmente equipado con un motor V8 de 4,9 litros, el coche se hizo famoso por sus altas revoluciones y orientación total al rendimiento.

En la versión creada para ‘Gran Turismo 7’, el coche conserva su aspecto clásico, pero incorpora elementos de tuneado modernos. La carrocería presenta un acabado en negro carbono, además de nuevos elementos aerodinámicos como un alerón trasero tipo cola de pato, un parachoques delantero más grande y un escape central. En su interior, el modelo cuenta con un habitáculo de competición, equipado con jaula antivuelco, asientos de Alcántara y caja de cambios secuencial. El motor V8 sobrealimentado genera 666,92 CV, transformando el clásico en un auténtico coche de carreras moderno.

Mazda RX-7 Type R (FD) de 1991

Otro coche añadido al juego es el Mazda RX-7 Type R (FD) de 1991, considerado uno de los coches deportivos japoneses más emblemáticos de la década de 1990. La tercera generación del RX-7 supuso una importante evolución para el modelo, con un diseño más ancho, una mejor distribución del peso y una propuesta centrada en el rendimiento. El coche utilizaba el motor rotativo secuencial biturbo 13B, capaz de generar 254,99 CV.

A pesar de su gran rendimiento, mantuvo un peso relativamente bajo, de unos 1260 kg, gracias al amplio uso de aluminio en la carrocería y la suspensión. Esta combinación permitió al RX-7 alcanzar una relación peso-potencia de 4,97 kg por caballo de fuerza, algo que ayudó a situarlo entre los deportivos más ágiles de su generación. El modelo permaneció en producción hasta 2002, cuando Mazda cerró la línea con la edición especial RX-7 Spirit R.

Renault Captur S Edition TCe 140 2021

Completando el trío de nuevas incorporaciones se encuentra el Renault Captur S Edition TCe 140 2021, un crossover compacto que supone un planteamiento diferente dentro del catálogo del juego. Presentado originalmente en 2013, el Captur ganó rápidamente popularidad en Europa por combinar diseño urbano, uso práctico y una posición de conducción elevada. La segunda generación, lanzada en 2019, incorporó mejoras en la plataforma, la dinámica de conducción y el espacio interior.

El modelo mide 4,23 metros de largo y ofrece una configuración interior flexible, con asientos traseros abatibles y mayor espacio para el equipaje. Según el mercado, el Captur puede equiparse con diferentes motores, incluyendo versiones de gasolina, diésel e híbridas. Entre las variantes disponibles se encuentra el sistema híbrido enchufable E-TECH, que utiliza tecnologías derivadas de la Fórmula 1 para mejorar la eficiencia energética y el rendimiento.