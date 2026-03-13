Blight Survival: violencia explícita y gráficos impresionantes en este nuevo título de supervivencia

Cuando nos referimos a un apocalipsis zombi, lo más común es pensar en el presente o el futuro, pero ‘Blight: Survival’ traslada esta misma situación apocalíptica a la época medieval. Puedes encontrar una salvaje muestra de ello entre los materiales que se acaban de presentar en el Future Games Show Spring Showcase, de este juego de supervivencia cooperativa movido con Unreal Engine 5, que sorprende tanto por su calidad gráfica como por su visceral sistema de combate.

Violencia en tierra de nadie

Este roguelite de acción y terror con modo cooperativo para hasta 4 jugadores del recién llegado Haenir Studio, transcurre en una tierra de nadie entre dos reinos enfrentados en una guerra sin final. En ese escenario, una plaga surge de los restos de los muertos, alimentada por la sangre derramada que se propaga rápidamente, transformando al hombre en monstruo.

El último material presentado arranca con una secuencia de gran dureza, en la que pueden verse varios remates contra las criaturas infectadas, incluido uno en el que un caballero aplasta el cráneo de su víctima con el escudo. Tras acabar con ellas, también será posible saquear los cuerpos para recoger recursos, tanto de origen humano como monstruoso.

'Blight Survival' apuesta por una imagen sombría y sucia, con un medievo corroído por la enfermedad y la guerra. Sus responsables hablan de un mundo en decadencia y de una infección que convierte a los caídos en monstruos, dentro de una propuesta visual muy cercana al realismo y con un acabado cinematográfico apoyado en Unreal Engine 5.

Infectados en formato medieval

‘Blight Survival’ también promete una amplia selección de armas y armaduras que podrán modificarse para adaptar mejor cada partida al estilo de juego de cada usuario. La desarrolladora habla además de un mapa amplio, lleno de secretos por descubrir. Junto a la dureza del combate y al músculo visual del proyecto, el equipo también dejó ver fragmentos de juego cooperativo, ya que la aventura podrá disfrutarse junto a otros jugadores.

Permanece atento a sus primeras pruebas

Los desarrolladores también confirmaron que las pruebas a puerta cerrada comenzarán pronto, aunque el número de participantes será muy reducido al principio. A eso se suma otro dato relevante. 'Blight Survival' ya acumula 1,5 millones listas de deseados en Steam. El estudio también indicó que el juego llegará a consolas, en concreto a PlayStation 5 y Xbox Series X/S.