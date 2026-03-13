Ranger's Path National Park Simulator: así es el juego que te pone a trabajar como guardabosques

El editor independiente Astragon Entertainment ha cumplido con lo prometido y ‘Ranger's Path: National Park Simulator’ ya está disponible en acceso anticipado para PC a través de Steam y Epic Games Store. Este peculiar simulador desarrollado por To-Go Games plantea una experiencia centrada en las funciones del guardabosques responsable del mantenimiento y la protección de un parque nacional.

Ambientado en el ficticio Parque Nacional Faremont, el formato de simulación propone tareas tan habituales como mantener limpios los senderos, ayudar a los visitantes, revisar permisos, responder a emergencias y documentar la fauna. Ahora que ya hemos hecho parte de su recorrido, repasamos las principales características de un formato centrado en proteger la vida silvestre.

El papel de un guardabosques

En ‘Ranger's Path: National Park Simulator’, el jugador asume el trabajo de un guardabosques que recorre los entornos en una pickup para atender tareas en distintas zonas del mapa. Entre sus cometidos hay labores cotidianas, aunque tampoco faltan situaciones más complejas, como atender daños provocados por tormentas o buscar excursionistas desaparecidos. Aunque es el mantenimiento del parque donde se localiza uno de sus pilares, porque para avanzar debes recorrer los senderos y detectar incidencias con ayuda del Sentido del Guardabosques, una función que resalta objetos interactivos, así como residuos y fauna del entorno. A partir de ahí, puedes resolver los distintos problemas con herramientas y minijuegos.

El juego también incluye un sistema meteorológico con lluvia y cielos despejados a lo largo de ciclos de día y noche. Además, te obliga a gestionar bien el tiempo, ya que al permanecer al aire libre cuando cae la noche la pantalla se oscurece y hace que el personaje se desmaye hasta las 7.30 de la mañana del día siguiente.

Flora y fauna

Todo lo anterior tomando como inspiración distintos entornos inspirados en los parques nacionales de Estados Unidos, con bosques, praderas, ríos, cascadas, formaciones rocosas y miradores naturales repletos de flora y fauna. De estos últimos, en el parque se reúnen más de diez especies animales con varias subespecies. A lo largo de las travesías aparecen distintas especies animales, como mapaches, ciervos, águilas, lobos y osos. Por fortuna, la cámara de nuestro personaje permite registrar adecuadamente los animales y plantas en una base de datos sobre la vida natural de cada paraje.

Planes de crecimiento en el acceso anticipado

La llegada de ‘Ranger’s Path: National Park Simulator’ a acceso anticipado también servirá para dar forma a su versión completa durante los próximos meses. To-Go Games prevé mantener el juego en este estado alrededor de un año, con la idea de ampliarlo con más contenido y seguir puliendo su base jugable. Entre los planes del estudio figuran nuevos elementos de juego, junto con más animales, tareas y misiones. Además, Steam indica que el precio subirá cuando el juego salga del acceso anticipado.