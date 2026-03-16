El clásico The 7th Guest regresa con un remake para PC y consolas

Vertigo Games ha anunciado oficialmente ‘The 7th Guest Remake’, que como puedes imaginar es una recreación completa del clásico juego de misterio y puzles lanzado originalmente en 1993. El nuevo proyecto se está reconstruyendo desde cero con tecnología actual y su puesta de largo está prevista para algún momento de 2026 para PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch, con entornos rediseñados, rompecabezas renovados y una narrativa que esta vez se apoya en tecnología de vídeo volumétrico.

Otro clásico de culto de los 90 que regresa

Lanzado originalmente en 1993, ‘The 7th Guest’ se convirtió en uno de los juegos de aventuras más importantes de la década, gracias a su combinación de exploración, acertijos y secuencias de vídeo con actores reales. En esta nueva versión, se trata de recrear la experiencia completa utilizando gráficos actualizados y vídeo volumétrico, que permite capturar actores reales en tres dimensiones e integrarlos directamente en el entorno. Este sistema sitúa a los personajes dentro de la propia mansión de una manera más natural, creando encuentros mejor integrados que refuerzan la relación del jugador con la historia.

Algo pasa en la mansión de Henry Stauf

En este sentido, la trama no cambiará y mantendrá a Henry Stauf como anfitrión, un excéntrico y solitario fabricante de juguetes que invita a seis personas a una misteriosa reunión en su mansión. Al llegar, los huéspedes se dan cuenta rápidamente de que algo se sale de lo normal cuando la presencia oscura que domina la casa comienza a producir sucesos sobrenaturales. Desde ese punto, la trama gira en torno a tres cuestiones fundamentales. ¿Qué es lo que realmente pretende hacer Henry Stauf con sus invitados? ¿Quién es el séptimo invitado? Y, sobre todo, ¿alguien logrará escapar con vida de la mansión?

Exploración envolvente

Bajo esta dinámica, a medida que los jugadores exploran el lugar, irán descubriendo gradualmente los secretos de la casa y acontecimientos que dan lugar a los sucesos sobrenaturales que los acechan a través de rompecabezas que, en esta nueva versión, se han reinventado y adaptado, manteniendo referencias al juego original, pero con mecánicas actualizadas.

Explorar la mansión a fondo también será fundamental. Cada habitación presentará nuevos retos, pistas y sucesos narrativos que ayudan a desvelar los secretos más extraños de la mansión. Si nos fiamos de Vertigo Games, la casa contará con entornos dinámicos que cambiarán a medida que el jugador avance, como efectos visuales que alteran la estructura de la mansión, ilusiones ópticas y transformaciones en el paisaje, habitaciones desbloqueables y secretos ocultos por todo el mapa.

Presentar el clásico a una nueva generación

Con este proyecto, Vertigo Games pretende recuperar uno de los títulos más influyentes de los inicios de la era del CD-ROM, acercando su historia a una nueva generación de jugadores. Al mismo tiempo, el proyecto pretende mantener la esencia del original, conservando los elementos que hicieron de ‘The 7th Guest’ un juego de culto entre los aficionados a las aventuras narrativas de la época.