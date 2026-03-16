Estrenos de videojuegos del 16 al 20 de marzo: Arranca la semana grande de Crimson Desert

Aquí estamos puntuales como cada semana con la lista de lanzamientos más relevantes en el panorama del ocio electrónico. En el tramo del 16 al 20 de marzo de 2026, los estrenos están encabezados por ‘Crimson Desert’ y su ambiciosa propuesta de acción en mundo abierto ambientada en un universo fantástico.

En paralelo se publica ‘Death Stranding 2: On The Beach’ en PC y ‘MLB The Show 26’, la última entrega de la franquicia de videojuegos de béisbol más famosa del planeta. Junto a ellos también aparecen producciones tan interesantes como ‘The Seven Deadly Sins: Origin’ y ‘Starship Troopers: Ultimate Bug War’, entre otros. Más abajo tienes nuestra selección y al final, el listado completo con fechas y plataformas.

Starship Troopers: Ultimate Bug War - 16 de marzo

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC

‘Starship Troopers: Ultimate Bug War!’ nos lleva de nuevo al universo de la franquicia de ciencia ficción militar nacida de la novela de Robert A. Heinlein y popularizada por la película de Paul Verhoeven de 1997, centrada en la guerra entre la humanidad y los arácnidos. En este nuevo juego, Dotemu y Auroch Digital plantean un FPS retro con una historia original ambientada 25 años después de la película de 1997. Se trata de una experiencia para un solo jugador que propone misiones en amplios campos de batalla, un arsenal variado y herramientas militares propias de su universo.

MLB The Show 26 - 17 de marzo

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S, y Nintendo Switch

‘MLB The Show 26’ es la nueva entrega de la popular serie de béisbol de San Diego Studio. El juego cuenta con plantillas actualizadas, estadios recreados con fidelidad y una presentación más cuidada para reforzar la sensación de retransmisión de partidos. Entre sus novedades destacan cambios en la jugabilidad con nuevas animaciones, ajustes en el bateo y el lanzamiento, además de una mayor profundidad en modos como ‘Road To The Show’, ‘Franchise’ y ‘Diamond Dynasty’. También mantiene opciones online para competir con otros jugadores.

Crimson Desert - 19 de marzo

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S, y PC

‘Crimson Desert’ es una esperada aventura de acción en mundo abierto desarrollada por Pearl Abyss, el estudio surcoreano conocido por ‘Black Desert’. La historia transcurre en Pywel y sigue a Kliff, miembro de los Greymanes, un grupo de mercenarios que sufre un brutal ataque dejando a sus compañeros muertos o dispersos por el continente. Con este panorama, la producción plantea un viaje para reunir a los supervivientes, mientras el protagonista avanza entre bandos enfrentados. La propuesta combina combates, libertad para moverse por un mundo abierto enorme y una puesta en escena de fantasía medieval con ciudades, ruinas, naturaleza salvaje y territorios castigados por la guerra.

Death Stranding 2: On The Beach - 19 de marzo

Plataformas: PC

Tras casi un año de espera, ‘Death Stranding 2: On The Beach’ llega por fin a PC. El juego retoma la aventura de Sam Porter Bridges con una nueva historia que amplía el universo creado por Hideo Kojima. Sam vuelve a ponerse en marcha para hacer frente a nuevas amenazas mientras trata de establecer vínculos entre territorios aislados. La secuela suma nuevas zonas, herramientas, más opciones de desplazamiento y peligros, dentro de una propuesta que vuelve a combinar viaje, carga, exploración y combate. Mientras tanto, la puesta en escena mantiene su narrativa cinematográfica con un reparto de personajes que expande la profundidad de esta nueva travesía.

Listado completo de lanzamientos:

16 de marzo de 2026

‘Starship Troopers: Ultimate Bug War’ (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC)

‘The Seven Deadly Sins: Origin’ (PS5, PC)

17 de marzo de 2026

‘MLB The Show 26’ (PS5, Xbox Series X|S, Switch)

‘Deadzone: Rogue’ (Switch 2)

‘Elemental: Reforged’ (PC)

‘Everwind’ (PC)

‘Snoopy & The Great Mystery Club’ (Switch 2)

‘Fallen Tear: The Ascension’ (PC)

18 de marzo de 2026

‘Shadow Tactics: Blades of the Shogun’ (Switch 2)

‘Scritchy Scratchy’ (PC)

19 de marzo de 2026

‘Crimson Desert’ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

‘Death Stranding 2: On The Beach’ (PC)

20 de marzo de 2026

‘Crystalfall’ (PC)

‘Rubato’ (PS5, Switch, PC)

‘Coffee Talk’ (iOS, Android)

Semana grande para la fantasía medieval

En los próximos días se producirá el estreno de una de las aventuras más esperadas de los últimos años, acompañado por una producción que recupera el universo de ciencia ficción militar de ‘Starship Troopers’ con combates en primera persona y estética retro. En paralelo, ‘Death Stranding 2: On The Beach’ aprovecha su llegada a PC para devolver a Sam Porter a una nueva travesía, otra vez ligada a las relaciones personales y a la ciencia ficción entendida según Hideo Kojima.