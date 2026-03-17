NVIDIA presenta DLSS 5 con un modelo de IA que apunta al mayor avance gráfico de los últimos años

Jensen Huang, fundador y consejero delegado de NVIDIA, ha comenzado una pequeña revolución con la presentación de DLSS 5 en el marco de la GTC. Es la nueva generación de su tecnología de renderizado basada en IA, que introduce un modelo neuronal capaz de añadir iluminación y materiales fotorrealistas a las secuencias en tiempo real con el objetivo de mejorar el resultado en pantalla. Según la empresa, esta tecnología permite que la renderización digital obtenga resultados similares a los que se ven en las producciones de efectos visuales cinematográficos, con un nivel de rendimiento apto para aplicaciones interactivas.

Fidelidad visual automática

DLSS se lanzó originalmente en 2018 como una tecnología destinada a mejorar el rendimiento gráfico mediante inteligencia artificial. Inicialmente, el sistema se utilizó para aumentar la resolución de las imágenes renderizadas y posteriormente, comenzó a generar fotogramas adicionales para aumentar la suavidad de la imagen. Desde entonces, la tecnología se ha integrado en más de 750 juegos y, de hecho, durante el CES 2026, NVIDIA anunció DLSS 4.5, una versión que utiliza inteligencia artificial para generar 23 de cada 24 píxeles que se muestran en pantalla.

Con DLSS 5, la propuesta ahora también incluye mejoras directas en la calidad visual de las escenas. El sistema utiliza información de color y vectores de movimiento de cada fotograma para aplicar un modelo de IA capaz de añadir iluminación y materiales fotorrealistas, manteniendo la coherencia entre fotogramas y la alineación con el contenido 3D original del juego. Esta tecnología funciona en tiempo real y puede utilizarse con resoluciones de hasta 4K.

Juegos con soporte para DLSS 5

NVIDIA ha anunciado que la tecnología ya cuenta con el respaldo de varias editoras y estudios. Entre estas se encuentran Bethesda, Capcom, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft y Warner Bros. Games. Entre los juegos que se espera que reciban soporte para esta tecnología cuando llegue en otoño se encuentran:

AION 2

Assassin’s Creed Shadows

Black State

CINDER CITY

Delta Force

Hogwarts Legacy

Justice

NARAKA BLADEPOINT

NTE Neverness to Everness

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

Sea of Remnants

Starfield

The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered

Where Winds Meet

Una nueva fase en la evolución de los gráficos

Jensen Huang, asegura que esta tecnología representa una nueva dirección en la evolución de los gráficos por ordenador. "Veinticinco años después de que NVIDIA inventara el sombreador programable, estamos reinventando los gráficos por ordenador una vez más. DLSS 5 combina el renderizado tradicional con la IA generativa para mejorar el realismo visual sin perder el control artístico", dijo el ejecutivo.

Todd Howard, productor ejecutivo de Bethesda Game Studios, también valoró el uso de la tecnología en 'Starfield'. "Cuando NVIDIA nos mostró DLSS 5 y pudimos ejecutarlo en 'Starfield', vimos cambios en la forma en la que el juego presenta sus elementos visuales", afirmó.

Por su parte, Jun Takeuchi, productor ejecutivo y director corporativo de Capcom, también comentó el efecto de esta tecnología en las producciones del estudio. "DLSS 5 representa un paso más hacia el avance de la fidelidad visual y la mejora de la inmersión del jugador en los mundos creados", aseguró. Desde Ubisoft anticiparon que esta tecnología abrirá nuevas opciones gráficas para 'Assassin’s Creed Shadows'.