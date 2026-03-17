PS5 Pro estrena la nueva versión de PSSR con una primera tanda de juegos compatibles

Buenas noticias para los usuarios de PS5 Pro, ya que la división de videojuegos de Sony ha distribuido la actualización del sistema que habilita PSSR mejorado. Con ello, los usuarios de la consola más potente de la casa nipona ya pueden activar la función desde la configuración tras instalar la nueva versión, que arranca con una primera tanda de juegos compatibles.

Nuevos candidatos a mejorar su imagen

La lista se hizo pública junto con la información técnica de la actualización, donde se mencionan hasta 11 juegos, además de ‘Resident Evil Requiem’, que se confirmó a finales de febrero como el primero en utilizar esta revisión de PSSR. Los juegos que son compatibles con la tecnología renovada en esta primera tanda son:

‘Silent Hill 2’

‘Silent Hill f’

‘Dragon Age The Veilguard’

‘Control’

‘Alan Wake 2’

‘Senua’s Saga Hellblade II’

‘Final Fantasy VII Rebirth’

‘Nioh 3’

‘Rise of the Ronin’

‘Monster Hunter Wilds’

‘Dragon’s Dogma 2’

PlayStation acompaña la información técnica con declaraciones de distintos desarrolladores. Según explican varios estudios, a grandes rasgos, la versión actualizada de PSSR en PS5 Pro mejora la estabilidad de la imagen y nitidez en los detalles sin comprometer la calidad visual.

La lista de títulos compatibles seguirá creciendo

A la lista inicial hay que añadir otros tres juegos ya anunciados que serán compatibles con la nueva versión de PSSR en las próximas semanas. Se trata de ‘Cyberpunk 2077’ y ‘Assassin's Creed Shadows’. Ambos recibirán un parche para sumar compatibilidad con la mejora, junto a ‘Crimson Desert’, que se estrena el 19 de marzo y ya ha confirmado soporte para la versión mejorada.

Con menos imperfecciones en la reconstrucción de imagen y una mayor estabilidad, PS5 Pro finalmente comienza a acercarse a lo que Sony planteó cuando presentó la consola. En cualquier caso, si las primeras pruebas apuntan en esa dirección, la actualización podría poner fin a uno de los aspectos más cuestionados de la versión original, sobre todo en escenas donde PSSR mostraba una calidad de imagen inferior a la de las consolas base. Ahora, la tendencia parece ser la opuesta.