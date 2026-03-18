Call to Arms: Panzer Elite amplía su acceso anticipado con nuevas misiones y un tanque histórico

Publicado en acceso anticipado en Steam desde el 19 de septiembre de 2025, ‘Call to Arms: Panzer Elite’ ha recibido una nueva actualización de contenido, que incluye misiones adicionales, nuevos mapas, mejoras en la calidad de vida y la introducción de un nuevo vehículo histórico al título.

Nuevas misiones y mapas amplían el contenido.

La actualización añade nuevos escenarios para diferentes facciones. Entre los añadidos más relevantes se encuentra la misión de campaña alemana 'Le Dézert', en la que los jugadores deben reforzar la 352.ª División de Infantería en medio de continuos ataques de las fuerzas estadounidenses.

Por parte de Estados Unidos, el desafío de conquista 'Retake the Airfield' propone una operación táctica en terreno abierto, que requiere el uso de vehículos ligeros para capturar un aeródromo estratégico. Además, se incluye el mapa de escaramuza 'Radio Tower', que presenta un entorno helado centrado en el combate a larga distancia, con zonas elevadas que resultan decisivas para controlar el terreno.

Se añade un nuevo tanque histórico

Esta actualización incorpora el Panzerkampfwagen III Ausf. N (Pz.Kpfw. III Ausf. N), una variante final del tanque Panzer III. Equipado con un cañón KwK 37 L/24 de 7,5 cm, este vehículo actúa como una unidad de apoyo pensada para cubrir el hueco entre los blindados ligeros y los carros de asalto, con munición AP, HE y HEAT.

Entre las mejoras implementadas, el sistema de puntos de control pasa a formar parte oficial del juego, dejando atrás su fase experimental y permitiendo una progresión más estable en el modo de un solo jugador. La actualización también incluye nuevas pistas de música de fondo y contenido adicional para los propietarios de la edición Deluxe, con una nueva apariencia histórica para el tanque Pz.Kpfw. V "Panther".

Más acero de camino

Según el equipo de Digitalmindsoft, ya se están desarrollando nuevos sistemas, como el Field HQ, que permitirá volver a la partida tras caer en combate tanto en solitario como en cooperativo, además de otras mejoras previstas en la hoja de ruta de 2026 como una revisión de la IA, un sistema de apuntado con corrección manual de distancia y soporte completo para mando. El estudio trabaja además en mejoras en los marcadores y nuevas opciones como prismáticos para el comandante o una cámara de muerte.