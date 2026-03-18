Cómo activar PSSR en PS5 Pro para mejorar los gráficos

Recientemente la división de videojuegos de Sony confirmaba una versión mejorada de PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) para PS5 Pro, su tecnología de escalado de imagen con inteligencia artificial exclusiva para su consola, cuyo despliegue comenzó por fases el 17 de marzo de 2026. Mediante una actualización del software del sistema, la consola ahora ofrece una mayor fidelidad visual y más nitidez en los títulos que sean compatibles. Eso sí, la opción para aplicarla viene desactivada por defecto.

Juegos compatibles con la PSSR mejorada

La actualización mantiene la base de PSSR y añade una versión más avanzada, capaz de analizar cada píxel de la imagen para reconstruirla con mayor calidad. Ya hay varios títulos que la aprovechan, como 'Resident Evil Requiem', 'Silent Hill 2', 'Silent Hill f', 'Alan Wake 2', 'Monster Hunter Wilds' y 'Final Fantasy VII Rebirth'. Además, 'Crimson Desert' la incorporará el 19 de marzo, mientras 'Assassin’s Creed Shadows' y 'Cyberpunk 2077' la recibirán en las próximas semanas. No obstante, el primer juego en estrenar la función actualizada fue 'Resident Evil Requiem'.

Los títulos que antes eran compatibles con PlayStation Spectral Super Resolution pueden usar también esta versión mejorada siempre que la opción esté activada en la consola. Esto significa que tanto los lanzamientos nuevos como los títulos más antiguos podrán mostrar una imagen más nítida y estable en PS5 Pro, aunque desde el fabricante se matiza que el resultado puede variar según el juego y que la opción puede desactivarse rápidamente si aparecen irregularidades en la imagen.

Antes de activar la opción actualiza el sistema

Para asegurarte de que la mejora de PSSR esté disponible en la configuración, es fundamental verificar que tu PS5 Pro tenga instalado el software del sistema más reciente (26.02-13.00.00). Sin este paso, la opción "Mejorar calidad de imagen PSSR" no aparecerá en la consola. Sigue esta breve comprobación:

Comprueba si tu PS5 Pro está conectada a internet.

Accede al menú de Configuración de la consola.

Comprueba si hay actualizaciones del sistema pendientes.

Solo después de eso, busca la opción relacionada con la mejora de PSSR.

Cómo activar la mejora de PSSR en PS5 Pro

Una vez que la consola está actualizada, el proceso para activar la tecnología es sencillo y se puede realizar en pocos segundos. Después, cualquier juego compatible utilizará automáticamente la versión mejorada de PSSR.

En el menú principal, ve a Configuración, identificada con el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla.

Selecciona la opción Pantalla y vídeo.

Dentro de Salida de vídeo, desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción "Mejorar calidad de imagen PSSR".

Activa la opción.

Un nuevo sistema de escalado

Al activar esta opción, la consola aplica un modelo de reconstrucción de imagen más sofisticado, utilizando datos temporales y espaciales de cada fotograma para ofrecer mayor nitidez. En la práctica, esto permite una imagen más clara, movimientos más estables y un rendimiento más uniforme en títulos compatibles.

Entre las mejoras que puedes notar se encuentran una imagen más nítida en televisores 4K, con bordes menos dentados, texturas más definidas, sobre todo en entornos complejos, una mayor legibilidad de los elementos de la interfaz de usuario y de los textos más pequeños, y una estabilidad superior de imagen y movimiento. Ahora que ya sabes cómo actualizar la consola y dejarla al día, ya no hay motivo para no sacar más partido a la imagen de tu PS5 Pro.