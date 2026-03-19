Bus Bound prepara su propuesta de simulación centrada en el transporte urbano

Saber Interactive, en colaboración con stillalive studios, ha presentado una nueva batería de materiales de ‘Bus Bound’, que dan una buena muestra de las mecánicas principales y detallan su concepto de simulación, que en términos generales combina la conducción de autobuses con la mejora progresiva del entorno urbano.

Los nuevos materiales del juego previsto para 2026 en PC, PS5 y Xbox Series X|S muestran la ciudad ficticia de Emberville, donde el tráfico, un ciclo dinámico de día y noche, además de sus cambiantes condiciones meteorológicas, pondrán a prueba a cualquiera que quiera asumir la responsabilidad de mantener el sistema de transporte funcionando de manera eficiente.

Mucho más que conducir

En ‘Bus Bound’, además de conducir vehículos, también podremos planificar rutas, mejorar paradas, desbloquear nuevos trayectos y dar respuesta a las necesidades de la población. Con este conjunto de elementos, el título promete una simulación urbana bien desarrollada, con distritos diferenciados entre sí y una ciudad densamente poblada, en la que cada zona presenta rasgos propios, algo que exige una planificación cuidadosa de las rutas de transporte para optimizar el flujo de pasajeros. Por suerte no tendrás que hacerte cargo de vehículos ficticios, ya que contará con autobuses con licencia de fabricantes norteamericanos, como por ejemplo el New Flyer Xcelsior 40ft CNG y el Blue Bird Sigma, con más de una docena de buses disponibles en el lanzamiento.

Multijugador y personalización

Entre sus posibilidades de juego, ‘Bus Bound’ también incluirá un modo cooperativo en línea para hasta cuatro jugadores, que permitirá compartir responsabilidades y operar varias rutas simultáneamente dentro de la misma ciudad. Además, será posible personalizar la flota, desbloquear nuevos vehículos y mejoras a medida que se progresa, permitiendo optar tanto por una conducción más relajada como por una gestión más meticulosa.

Demo gratuita

El juego también cuenta ya con una demo gratuita en Steam, que resulta muy conveniente para hacerse una idea de su formato antes del lanzamiento. Esta versión de prueba permite recorrer el primer distrito de Emberville con tres autobuses al inicio y desbloquear el Letenda Electrip, mientras que una actualización publicada en febrero añadió cooperativo para hasta cuatro jugadores, un nuevo distrito y nuevos autobuses dentro de la demostración.

Con este concepto que combina simulación, estrategia y cooperación, ‘Bus Bound’ plantea una visión más ambiciosa de los simuladores de transporte, al poner al jugador al frente de buena parte del funcionamiento y crecimiento de la ciudad.