Llega 'Megavariocolor' al juego 'Pokémon Pocket'

El grupo The Pokémon Company ha anunciado hoy que el próximo lanzamiento del sobre de mejora temático de JCC Pokémon Pocket, Megavariocolor, estará disponible a partir del próximo 26 de marzo de 2026.
Megavariocolor marca el debut de los Pokémon variocolor megaevolucionados en JCC Pokémon Pocket, con apariciones de Mega-Charizard X y Mega-Gengar. Estas nuevas cartas introducirán una nueva capa a la experiencia de coleccionismo de los jugadores de JCC Pokémon Pocket.
Los jugadores descubrirán nuevas ilustraciones dinámicas de Pokémon, con efectos que brillan a medida que los jugadores inclinan sus cartas, lo que añade un toque atractivo y visualmente sorprendente.
Próximos eventos
- Evento Emblemas de Megavariocolor (a finales de marzo o a principios de abril): Los jugadores pueden competir en batallas en las que podrán ganar nuevos emblemas, Polvo Iris y otros artículos.
- Evento Semana de la Comunidad (principios de abril): Los jugadores pueden cambiar y compartir cartas para obtener relojes de arena, accesorios especiales y demás recompensas.
- Evento botín Slowpoke (de principios a mediados de abril): Los jugadores pueden dedicarse a batallas especiales en solitario para obtener sobres de mejora de promoción de Serie B vol. 6.
- Evento elección mágica (de mediados a finales de abril): Aparecerán cartas promocionales de Gastly y Wigglytuff en las selecciones sorpresa. Durante este evento, habrá también misiones que permitirán a los jugadores obtener un cupón de compra del evento y que se podrá intercambiar por una carta promo en la tienda.