Llega 'Megavariocolor' al juego 'Pokémon Pocket'

El grupo The Pokémon Company ha anunciado hoy que el próximo lanzamiento del sobre de mejora temático de JCC Pokémon Pocket, Megavariocolor, estará disponible a partir del próximo 26 de marzo de 2026.

Megavariocolor marca el debut de los Pokémon variocolor megaevolucionados en JCC Pokémon Pocket, con apariciones de Mega-Charizard X y Mega-Gengar. Estas nuevas cartas introducirán una nueva capa a la experiencia de coleccionismo de los jugadores de JCC Pokémon Pocket.

Los jugadores descubrirán nuevas ilustraciones dinámicas de Pokémon, con efectos que brillan a medida que los jugadores inclinan sus cartas, lo que añade un toque atractivo y visualmente sorprendente.

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