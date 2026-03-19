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Llega 'Megavariocolor' al juego 'Pokémon Pocket'

Megavariocolor marca el debut de los Pokémon variocolor megaevolucionados en JCC Pokémon Pocket.

Libertad Digital
Megavariocolor marca el debut de los Pokémon variocolor megaevolucionados en JCC Pokémon Pocket.
Llega 'Megavariocolor' al juego 'Pokémon Pocket' | Pokémon

El grupo The Pokémon Company ha anunciado hoy que el próximo lanzamiento del sobre de mejora temático de JCC Pokémon Pocket, Megavariocolor, estará disponible a partir del próximo 26 de marzo de 2026.

Megavariocolor marca el debut de los Pokémon variocolor megaevolucionados en JCC Pokémon Pocket, con apariciones de Mega-Charizard X y Mega-Gengar. Estas nuevas cartas introducirán una nueva capa a la experiencia de coleccionismo de los jugadores de JCC Pokémon Pocket.

Los jugadores descubrirán nuevas ilustraciones dinámicas de Pokémon, con efectos que brillan a medida que los jugadores inclinan sus cartas, lo que añade un toque atractivo y visualmente sorprendente.

Próximos eventos

  • Evento Emblemas de Megavariocolor (a finales de marzo o a principios de abril): Los jugadores pueden competir en batallas en las que podrán ganar nuevos emblemas, Polvo Iris y otros artículos.
  • Evento Semana de la Comunidad (principios de abril): Los jugadores pueden cambiar y compartir cartas para obtener relojes de arena, accesorios especiales y demás recompensas.
  • Evento botín Slowpoke (de principios a mediados de abril): Los jugadores pueden dedicarse a batallas especiales en solitario para obtener sobres de mejora de promoción de Serie B vol. 6.
  • Evento elección mágica (de mediados a finales de abril): Aparecerán cartas promocionales de Gastly y Wigglytuff en las selecciones sorpresa. Durante este evento, habrá también misiones que permitirán a los jugadores obtener un cupón de compra del evento y que se podrá intercambiar por una carta promo en la tienda.

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