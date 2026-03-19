¿Retirará Sony las siglas "PSN"? Esta es la fecha de su final y la denominación que lo recogerá todo

Sony Interactive Entertainment está a punto de realizar uno de los cambios más profundos en la comunicación de su marca desde el lanzamiento de PlayStation 4. Según parece, la compañía planea eliminar gradualmente los términos "PlayStation Network" y el omnipresente acrónimo "PSN" desde septiembre de 2026. El objetivo sería consolidar todos sus servicios digitales bajo la denominación directa "PlayStation", de forma que el nombre de su hardware pase a convertirse en una denominación común que englobe toda la infraestructura de cuentas, servicios y distribución de la compañía.

Una nueva etapa bajo un mismo nombre

Internamente, se considera que el término "Network" se ha quedado obsoleto y resulta limitado para describir la complejidad de un servicio que para 2026, PlayStation ya no se limitará a la consola doméstica, con una mayor presencia en el mercado de PC, participando en el crecimiento del juego en la nube en PlayStation Portal y la integración con dispositivos móviles. En la práctica, términos como "PSN ID" podrían ser reemplazados por "Cuenta PlayStation", alineando la experiencia del usuario con lo que ya hacen competidores como Apple o la propia Microsoft, que en su momento ya simplificó "Xbox Live" a simplemente "Xbox".

La transición es significativa en términos de marketing, aunque en principio sería poco perceptible desde un punto de vista funcional, ya que no habría cambios en las bibliotecas digitales, listas de amigos, trofeos ni las suscripciones activas a PlayStation Plus. El proceso se limitaría a una "limpieza" textual y de imágenes. Con esto, las siglas "PSN" se eliminarán progresivamente de las interfaces de usuario de PS5 y dejarían de aparecer en futuras consolas, además de desaparecer de los materiales promocionales y sitios oficiales, hasta que "PlayStation" sea la única referencia.

Los cambios llegarán a final de verano

Si el plan sale adelante en esos términos, desde septiembre de 2026 PlayStation pasaría a entenderse como un servicio integrado. Al eliminar las divisiones entre la red y la consola, se traslada al mercado el concepto de una plataforma compatible con cualquier dispositivo. Tanto en PS5 como en PC o a través de la nube en un dispositivo portátil, el usuario simplemente estará "en PlayStation".

Esta medida además se alinea con la siguiente etapa de la compañía, en la que la integración de distintos medios, como películas y series de televisión a través de PlayStation Productions, daría más proyección a una denominación única y fácil de identificar, libre de nomenclaturas vinculadas únicamente a las infraestructuras.