EXODUS: el nuevo juego de los veteranos de Mass Effect reaparece dos años después de su presentación

Algo más de dos años después de que ‘EXODUS’ se presentara en The Game Awards, Wizards of the Coast ha revelado nuevos detalles sobre el título que, según deja patente su última tanda de materiales, no se alejará demasiado de otra serie en la que han trabajado varios de sus responsables, ‘Mass Effect’.

Parecidos razonables

El material recogido en un vídeo de aproximadamente dos minutos de duración, deja entrever un sistema de combate en tercera persona con algunos elementos tácticos vistos en otros RPG de acción. Si bien el jugador controla a un solo personaje, aquí es posible aprovechar las habilidades de sus compañeros para superar las defensas enemigas. También muestra el desplazamiento por entornos verticales y una zona de aspecto ceremonial en la que el protagonista se topa con objetos misteriosos. En otras palabras, el título parece mantener un parentesco evidente para los seguidores de ‘Mass Effect’, mientras BioWare sigue trabajando en el siguiente capítulo de la franquicia.

Una aventura espacial de gran escala

‘EXODUS’ será el primer gran proyecto de Archetype Entertainment, una compañía formada por varios ex desarrolladores de BioWare. Entre ellos se encuentra Drew Karpyshyn, guionista de los dos primeros juegos de la franquicia, así como de ‘Baldur's Gate’, ‘Neverwinter Nights’, ‘Jade Empire’ y ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’.

Como sucedió en su presentación, el estudio sigue defendiendo la idea de una gran aventura espacial ambientada miles de años en el futuro de la humanidad, con diversas razas alienígenas implicadas en intereses propios y contrapuestos, así como decisiones morales que tendrán efectos importantes en la narrativa principal. No obstante, entre los elementos más llamativos de la producción se encuentra la presencia de Matthew McConaughey, que presentó el tráiler del juego en The Game Awards en la que fue su primera participación en un videojuego.

Primeras fases cerradas

En relación con la ausencia de información sobre el desarrollo del proyecto, el equipo asegura que optaron por no anticipar detalles concretos sobre el juego mientras daban forma a sus primeros compases, aunque ahora, superado ese tramo inicial, prometen que compartirán más novedades sobre el título en los próximos meses, con más clips de combate, desplazamiento, interacción y entornos, además de una presentación más amplia este verano, antes de su lanzamiento, previsto para principios de 2027 en versiones para PS5, Xbox Series X|S y PC.