El desarrollo de Minecraft Dungeons II es oficial y llegará a consolas y PC

Seis años después de que una de las series más famosas del mundo recibiera un inesperado spin-off que tomaba la mayor parte de su influencia de elementos típicos de ‘Diablo’, Mojang ha confirmado el desarrollo de su secuela, ‘Minecraft Dungeons II’, junto a los primeros materiales del proyecto, previsto para 2026 simultáneamente en PC, Xbox Series X|S, PS5, Switch y Switch 2.

Nuevos retos para la secuela

De nuevo, la próxima entrega de esta línea se está desarrollando en colaboración con Double Eleven, responsables del primer capítulo. Aunque por el momento se ha revelado poca información sobre ‘Minecraft Dungeons II’, su formato no debería alejarse demasiado de la base del original, entre encuentros exigentes, retos de distinto tipo y ubicaciones completamente nuevas que no se exploraron en el primer capítulo.

Si bien conserva la identidad visual y personajes de la franquicia, el título demostró ser un RPG de acción con muchas similitudes con ‘Diablo’. En otras palabras, presenta una vista isométrica y desafía a los jugadores a enfrentarse a diversos enemigos en busca de niveles y nuevo equipamiento. También plantea retos secundarios, jefes finales y criaturas resistentes a ciertos tipos de ataques.

El primero de su línea

En el momento de su lanzamiento, el primer título recibió críticas entre mixtas y buenas, con puntuaciones medias que oscilaban entre 70 y 78 en Metacritic. Sin embargo, estos resultados no parecen haber impedido que lograra un buen rendimiento comercial, algo que ayuda a entender el regreso de esta misma fórmula en ‘Minecraft Dungeons II’.

En última instancia, además de presentar la secuela, Mojang también ha desvelado que tiene otros planes relacionados con ‘Minecraft’ que no guardan relación con el plano interactivo, entre ellos la inauguración de un parque temático ubicado en Reino Unido que formará parte de Chessington World of Adventures.