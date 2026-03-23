Estrenos de videojuegos del 23 al 27 de marzo: Con Screamer comienza la revolución del formato de velocidad arcade

Aquí estamos puntuales como cada semana con la lista de lanzamientos más relevantes del panorama del ocio electrónico. En el tramo del 23 al 27 de marzo de 2026, los estrenos están encabezados por ‘Screamer’ y su propuesta de velocidad arcade con claras influencias de los animes de los 90. En paralelo se publica ‘Mega Man Star Force Legacy Collection’, ‘Super Mario Bros. Wonder: Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park’ y ‘MARVEL MaXimum Collection’, a los que se suma también ‘Life is Strange: Reunion’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo con fechas y plataformas.

Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition - 26 de marzo

Plataformas: Switch 2

‘Super Mario Bros. Wonder’ vuelve en una edición mejorada para Nintendo Switch 2 que incorpora soluciones visuales y de rendimiento, junto a ‘Meetup in Bellabel Park’, un contenido nuevo con zonas inéditas, pruebas y más opciones multijugador. El juego mantiene su fórmula de plataformas en 2D con niveles llenos de sorpresas, transformaciones y cambios constantes. Esta versión también añade funciones diseñadas para la nueva consola, además de juego online para hasta 12 personas.

Marvel Maximum Collection - 27 de marzo

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC

‘MARVEL MaXimum Collection’ es una recopilación que reúne varios juegos clásicos inspirados en el universo Marvel, entre ellos ‘X-Men: The Arcade Game’, ‘Captain America and The Avengers’, ‘Spider-Man/Venom: Maximum Carnage’, ‘Venom/Spider-Man: Separation Anxiety’, ‘Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge’ y ‘Silver Surfer’. El volumen recupera personajes tan conocidos como Spider-Man, Capitán América o los X-Men y permite regresar a estos clásicos a través de distintas formas de juego. Además de los títulos originales, incorpora algunas actualizaciones gráficas, extras y varias funciones planteadas en su llegada a las plataformas actuales.

Screamer - 26 de marzo

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

‘Screamer’ recupera el nombre del juego de carreras de los noventa con una nueva entrega de Milestone que apuesta por una estética de anime, una ambientación futurista y una presencia mayor de la historia dentro de la experiencia. El juego nos lleva a una ciudad corrupta en la que el enigmático Mr. A organiza un torneo que promete una recompensa millonaria al equipo ganador. A partir de ahí, varios grupos entran en escena arrastrados por motivos personales muy distintos. Sobre esa base, Milestone construye una propuesta de velocidad arcade y carreras, personalización, multijugador y una campaña narrada desde distintos puntos de vista.

Listado completo de lanzamientos:

Martes 24 de marzo

‘Ariana and the Elder Codex’ (PS4, PS5, Switch)

Miércoles 25 de marzo

‘Absolum’ (Xbox Series)

Jueves 26 de marzo

‘EverSiege: Untold Ages’ (PC)

‘Life is Strange: Reunion’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Nova Roma’ (PC)

‘Nutmeg!’ (PC)

‘Way of the Hunter 2’ (PC)

‘Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park’ (Switch 2)

‘Screamer’ (PS5, Xbox Series, PC)

Viernes 27 de marzo

‘MARVEL MaXimum Collection’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘Rabbit Samurai’ (PC)

‘Virtual Cottage 2’ (PC)

‘Mega Man Star Force Legacy Collection’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

Velocidad arcade de camino a Bellabel Park

En los próximos días se producirá el estreno de ‘Screamer’, que supone el retorno de un título muy recordado de los noventa que Milestone convierte ahora en una producción nueva con carreras arcade, muchos modos y una trama que aporta base al formato. Junto a él aparece ‘Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park’, que acompaña su llegada a la nueva consola de Nintendo con contenido adicional y más opciones en multijugador. En paralelo, ‘MARVEL MaXimum Collection’, ‘Mega Man Star Force Legacy Collection’ y ‘Life is Strange: Reunion’ completan la semana que nos encamina al inicio de abril.