Crimson Desert supera los 3 millones de copias vendidas pocos días después de su lanzamiento

El mercado del videojuego ha asistido al estreno de uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años y el público ha respondido, ya que Pearl Abyss ha confirmado oficialmente que ‘Crimson Desert’ ha superado los 3 millones de unidades vendidas poco después de su llegada al mercado. Este éxito comercial muestra la enorme expectación generada tras casi siete años de desarrollo, algo que ya se había traducido en más de 3 millones de listas de deseos antes del lanzamiento.

Un fenómeno inmediato

En la práctica, la trayectoria de ventas de ‘Crimson Desert’ prolongó su buen estreno durante las primeras 24 horas, en las que ya había vendido 2 millones de copias, y siguió sumando ventas mientras Pearl Abyss publicaba nuevas actualizaciones y encadenaba varios parches tras el debut. La versión 1.00.02 introdujo correcciones en misiones, estabilidad, interfaz y rendimiento, mientras que la 1.00.03 añadió mejoras ligadas al inventario, controles y los viajes rápidos. Esta rápida respuesta fue determinante para mantener el ritmo de ventas durante el primer fin de semana, al constatarse la intención del estudio de ir puliendo la experiencia desde el arranque.

Un nuevo estudio en la división de honor

Es innegable que el buen estreno de ‘Crimson Desert’ fortalece la presencia de Pearl Abyss, y sitúa a la compañía en un escalón superior en el ámbito de los juegos AAA para un solo jugador. Con más calma, el equipo de desarrollo ha utilizado sus redes sociales para agradecer la acogida inicial de los "mercenarios de Pywel" y reiterar que sus comentarios siguen siendo importantes de cara a las siguientes revisiones. El equipo promete que continuará "perfeccionando la experiencia", y da a entender que el juego seguirá recibiendo correcciones.

We are grateful to share #CrimsonDesert has sold through 3 million copies worldwide. To everyone who has stepped into Pywel and shared this journey with us, thank you.

Your feedback continues to help shape the experience, and we will keep working to make the journey ahead even… pic.twitter.com/8T26KzhQwm — Crimson Desert (@CrimsonDesert_) March 24, 2026

El caso de la casa de entretenimiento coreana ilustra la capacidad de convocatoria de una IP ambiciosa cuando se combina con una comunicación transparente. Frente a las prácticas habituales de franquicias más asentadas, ‘Crimson Desert’ ha demostrado que también hay espacio para mundos inéditos, siempre que el desarrollador esté dispuesto a iterar sobre el producto en tiempo real junto a su público. Tras este primer balance, Pearl Abyss concluye el primer ciclo con nota mientras sigue trabajando en las mejoras del juego ahora que se encuentra a pleno rendimiento tras su estreno.

Aventuras en las tierras de Pywel

'Crimson Desert' es un juego de acción y aventura en mundo abierto que se ambienta en el enorme continente de Pywel. La historia nos invita a acompañar a Kliff, miembro de los Melenas Grises, una compañía de mercenarios que queda dispersa tras el ataque de los Osos Negros. Una vez restablecido, nuestro protagonista emprenderá un viaje para reunir a sus compañeros, recomponer el grupo y hacer frente a una amenaza mayor mientras recorre ciudades, parajes naturales, ruinas antiguas y el misterioso Abismo.

Dentro de esa base argumental, el juego combina exploración, combate y misiones en un gran escenario conectado que constituye uno de los pilares de la aventura. Está disponible en PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox en PC, Steam, Epic Games Store, Mac App Store y GeForce NOW.