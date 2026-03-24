'Pokémon Champions' llega a Nintendo Switch el 8 de abril

The Pokémon Company International ha anunciado hoy que el lanzamiento de Pokémon Champions para las consolas Nintendo Switch tendrá lugar el 8 de abril, y más adelante para dispositivos móviles. Pokémon Champions acerca la experiencia de los combates Pokémon a más jugadores que nunca. Los usuarios de Nintendo Switch y dispositivos móviles podrán enfrentarse en combates llenos de estrategia con Pokémon de distintos tipos, habilidades y movimientos.

Este título también será compatible con Pokémon HOME, lo que permitirá llevar a los Pokémon que cumplan los requisitos desde los juegos de la saga principal y Pokémon GO. De esta forma, los entrenadores podrán seguir disfrutando de la compañía de sus compañeros Pokémon en los combates y eventos de Pokémon Champions.

Pokémon Champions también será la plataforma principal para los Campeonatos de Videojuegos de los eventos de Puntuación Clasificatoria de Play! Pokémon a partir del Campeonato Regional de Indianápolis (EEUU), que tendrá lugar del 29 al 31 de mayo, el Campeonato Especial de Turín (Italia), los días 6 y 7 de junio, el Campeonato Internacional de Norteamérica, del 12 al 14 de junio, y el Campeonato Mundial Pokémon del 28 al 30 de agosto. Aquí puede encontrarse más información sobre este traspaso.

El pack Pokémon Champions + Lote de inicio también estará disponible el día 8 de abril. Este pack incluye el juego base y una serie de bonificaciones para el mismo que serán muy útiles al empezar a jugar.

Quienes jueguen en Nintendo Switch 2 podrán disfrutar de mejores gráficos con una actualización gratuita que llegará el 8 de abril. Será necesario conectarse a Internet y descargar la actualización para jugar.



El regreso de los Pokémon megaevolucionados

Varios Pokémon megaevolucionados, como Mega-Meganium, Mega-Emboar y Mega-Feraligatr, aparecerán en Pokémon Champions. Estos Pokémon, que debutaron en Leyendas Pokémon: Z-A, traen consigo una serie de nuevas habilidades.