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Videojuegos

'Pokémon Champions' llega a Nintendo Switch el 8 de abril

El debut de Pokémon Champions en los eventos competitivos de Play! Pokémon tendrá lugar en el Campeonato Regional de Indianápolis.

Libertad Digital
El debut de Pokémon Champions en los eventos competitivos de Play! Pokémon tendrá lugar en el Campeonato Regional de Indianápolis.
'Pokémon Champions' llega a Nintendo Switch el 8 de abril | The Pokémon Company International

The Pokémon Company International ha anunciado hoy que el lanzamiento de Pokémon Champions para las consolas Nintendo Switch tendrá lugar el 8 de abril, y más adelante para dispositivos móviles. Pokémon Champions acerca la experiencia de los combates Pokémon a más jugadores que nunca. Los usuarios de Nintendo Switch y dispositivos móviles podrán enfrentarse en combates llenos de estrategia con Pokémon de distintos tipos, habilidades y movimientos.

Este título también será compatible con Pokémon HOME, lo que permitirá llevar a los Pokémon que cumplan los requisitos desde los juegos de la saga principal y Pokémon GO. De esta forma, los entrenadores podrán seguir disfrutando de la compañía de sus compañeros Pokémon en los combates y eventos de Pokémon Champions.

Pokémon Champions también será la plataforma principal para los Campeonatos de Videojuegos de los eventos de Puntuación Clasificatoria de Play! Pokémon a partir del Campeonato Regional de Indianápolis (EEUU), que tendrá lugar del 29 al 31 de mayo, el Campeonato Especial de Turín (Italia), los días 6 y 7 de junio, el Campeonato Internacional de Norteamérica, del 12 al 14 de junio, y el Campeonato Mundial Pokémon del 28 al 30 de agosto. Aquí puede encontrarse más información sobre este traspaso.

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El pack Pokémon Champions + Lote de inicio también estará disponible el día 8 de abril. Este pack incluye el juego base y una serie de bonificaciones para el mismo que serán muy útiles al empezar a jugar.

Quienes jueguen en Nintendo Switch 2 podrán disfrutar de mejores gráficos con una actualización gratuita que llegará el 8 de abril. Será necesario conectarse a Internet y descargar la actualización para jugar.

El regreso de los Pokémon megaevolucionados

Varios Pokémon megaevolucionados, como Mega-Meganium, Mega-Emboar y Mega-Feraligatr, aparecerán en Pokémon Champions. Estos Pokémon, que debutaron en Leyendas Pokémon: Z-A, traen consigo una serie de nuevas habilidades.

  • Mega-Meganium tendrá la nueva habilidad Megasolar, que permite al Pokémon usar sus movimientos con los mismos resultados que si hiciese sol.
  • Rompemoldes de Mega-Emboar le permite ignorar las habilidades de su oponente al usar movimientos.
  • La nueva habilidad de Mega-Feraligatr, Piel Dragontina, convierte sus movimientos de tipo Normal en movimientos de tipo Dragón y además aumenta un 20% su potencia.

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