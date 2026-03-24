PS5 Pro conservará la función de mejora de imagen PSSR, pero sin actualizaciones automáticas

Mark Cerny, arquitecto jefe del sistema PS5, ha confirmado que la función de mejora de calidad de imagen PSSR en PS5 Pro no recibirá actualizaciones en el futuro. Además, este criterio se mantendrá también con las siguientes versiones del sistema de escalado. Estas son las razones que han llevado a la compañía a adoptar esta medida.

¿Qué pasa con PSSR?

Antes de entrar en materia, no está de más recordar que recientemente PS5 Pro ha comenzado a incorporar la nueva versión de su tecnología de mejora visual llamada PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Sin embargo, Sony ha confirmado que la función opcional de mejora de imagen del sistema no se actualizará automáticamente.

Hay que tener en cuenta que, con la última actualización del software del sistema, PSSR ha recibido mejoras internas e incluso un modelo mejorado. Sin embargo, la opción "Mejorar calidad de imagen de PSSR", disponible en la configuración de la consola, seguirá funcionando sobre un conjunto fijo de parámetros. Así lo ha explicado Cerny en una entrevista con el medio especializado Digital Foundry, donde detalló el motivo de esta postura.

Según explica, mantener esta función estática permite a los usuarios entender mejor cuándo usarla y, sobre todo, ayuda a mantener un funcionamiento más uniforme. Si los parámetros cambiaran constantemente, sería menos sencillo indicar cuándo merece la pena aplicarla, ya que el comportamiento de la herramienta podría variar con el tiempo.

En la práctica, esto significa que, si bien PSSR evolucionará continuamente a nivel técnico, esta opción concreta del sistema que permanecerá estable se puede activar en los ajustes de PS5 Pro, pero no siempre es la mejor opción para todos los juegos. En algunos casos, la propia Sony advierte de posibles problemas visuales y recomienda desactivar la función.

No es recomendable en todos los juegos

Las mejoras más avanzadas de PSSR en los juegos que las integran de forma directa siguen dependiendo de los desarrolladores. Aun así, la actualización del sistema también permite aplicar la nueva PSSR a títulos de PS5 Pro que ya son compatibles con esta tecnología. En otras palabras, los parches específicos son necesarios para una integración directa, pero no son la única vía para percibir mejoras. Un ejemplo lo tenemos con 'Resident Evil Requiem', que ya incorpora la versión más avanzada de la tecnología. Aun así, adaptar juegos antiguos no es tarea sencilla. Según Cerny, este proceso puede resultar laborioso para los estudios.

En ese sentido, al tener fija la opción PSSR, la función mantendrá su comportamiento actual, mientras que las actualizaciones realizadas por los desarrolladores se mantienen como una de las fórmulas para incorporar cambios más profundos en determinados títulos.