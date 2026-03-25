AMD actualiza FSR con el SDK 2.2 y aplica mejoras en Upscaling y Ray Regeneration

Los ingenieros de AMD han publicado FSR SDK 2.2, una nueva revisión de su paquete para desarrolladores dentro de Redstone. La actualización pone al día FSR Upscaling 4.1.0 y FSR Ray Regeneration 1.1.0, y mantiene dentro del conjunto FSR Frame Generation 4.0.0 y FSR Radiance Caching 0.9.0, esta última todavía en vista previa técnica. Estos son sus principales cambios.

Todo lo que puedes esperar en FSR SDK 2.2

La nueva versión introduce cambios en dos de los apartados más importantes del paquete. En primer término, FSR Upscaling 4.1 introduce mejoras ligadas a la reconstrucción de imagen, con una inferencia revisada, varios cambios en shaders y retoques en modos como Ultra Performance y en el escalado con resolución dinámica. La intención de AMD se resume en mejorar la nitidez y estabilidad de la imagen sin disparar la carga del sistema.

Por otro lado, FSR Ray Regeneration 1.1 sigue centrado en la reducción de ruido en escenas con ray tracing. AMD presenta esta tecnología como un denoiser en tiempo real basado en aprendizaje automático, y en esta revisión añade mejoras de calidad de imagen, cambios en el uso de memoria y nuevas herramientas de depuración para desarrolladores.

Un paquete más amplio para estudios

AMD reúne varias tecnologías gráficas en un mismo SDK. En vez de integrar por separado el escalado, generación de fotogramas o ciertas funciones ligadas al trazado de rutas, el desarrollador puede apoyarse en un único paquete. De cara a los estudios, esto simplifica la integración y deja un conjunto más ordenado para trabajar con él en distintos proyectos.

RDNA 4 y compatibilidad

En este sentido, AMD matiza que las funciones basadas en aprendizaje automático están optimizadas para RDNA 4, la arquitectura presente en las Radeon RX 9000. En hardware anterior, el SDK mantiene rutas analíticas de respaldo para parte del paquete. En el caso del escalado, eso significa que, cuando no se puede usar la vía neuronal, el sistema puede recurrir a una implementación anterior como FSR 3.1.5.

Con FSR SDK 2.2, AMD pone al día varias de sus herramientas gráficas dentro de un mismo paquete. En la práctica, esto significa que los estudios tienen a su alcance una base más reciente para trabajar con escalado de imagen, generación de fotogramas y reducción de ruido en escenas con ray tracing, con soluciones diseñadas para trabajar en la calidad visual sin disparar la carga de trabajo del sistema.