CD Projekt RED deja entrever nuevo contenido de The Witcher para los próximos meses

En CD Projekt RED empiezan a perfilar el camino para publicar nuevo contenido en 2026. Esto es lo que se deduce de las palabras del codirector ejecutivo Michał Nowakowski en la última reunión con inversores, en la que hizo referencia a un nuevo desarrollo aún sin concretar, pero dejando entrever que el equipo polaco se siente más cómodo con campañas de promoción prolongadas que con un estreno con poco margen de tiempo. Aunque el ejecutivo no mencionó expresamente ninguna entrega, la compañía sí avanzó que dará más información este año sobre el proyecto.

Levantar expectativas

En este sentido, Nowakowski señala que, dada la complejidad de los juegos de rol que desarrolla la compañía, este modelo les permite generar la repercusión necesaria para maximizar su proyección comercial. Aunque se podría percibir como arriesgado, volver a un juego de 2015 entra dentro de lo razonable en plena etapa de relevo entre proyectos y de fuerte inversión interna.

CDPR todavía debe incrementar sus arcas para alcanzar el primer tramo de su programa de incentivos y con 'The Witcher 4' (Project Polaris) o la secuela de 'Cyberpunk 2077' (Project Orion) sin una fecha próxima a la vista, parte del ámbito financiero considera que un lanzamiento ligado a una de sus marcas más consolidadas podría ayudar a reducir esa distancia a corto plazo, apoyándose además en una base con más de 60 millones de copias vendidas solo en el caso de 'The Witcher 3 Wild Hunt'. Entre las posibilidades que se han planteado, el contenido adicional podría servir, además, como puente hacia futuras entregas mientras el estudio sigue trabajando en sus proyectos principales.

A vueltas con el marketing

Con ese panorama, la elección de una campaña de marketing más convencional pretende afianzar la imagen de la casa polaca como especialista en RPG narrativos, con la intención de dejar a un lado los problemas que acompañaron al estreno de 'Cyberpunk 2077' en 2020. Al optar por un ciclo de comunicación de varios meses, tienen la posibilidad de enseñar de manera más gradual el estado del proyecto y de mantener el interés del público a través de tráilers cinematográficos, un formato que el estudio suele manejar bien.

Una licencia inagotable

La puesta en circulación de nuevo contenido ligado a 'The Witcher' demuestra hasta qué punto la empresa sigue confiando en una de sus licencias más conocidas. Si finalmente todo esto se traduce en un lanzamiento a medio plazo, serviría para mantener la serie en activo mientras llegan sus próximos grandes estrenos. En esta ocasión, la postura de Nowakowski hacia los accionistas fue bastante más prudente y no quiso anticipar título, fecha, ni estimaciones para su presentación, pero sí dejó alguna directriz bastante definida sobre el tipo de promoción que prefieren hacer desde la compañía.