¿Qué pasa con The Elder Scrolls 6? Bethesda quiere que te olvides de su anuncio

Todd Howard, el veterano responsable de Bethesda Game Studios, ha optado por restar importancia y bromear con el anuncio de ‘The Elder Scrolls 6’, algo que se produjo en el E3 de 2018. Desde ese día no hemos sabido nada del juego en estos ocho años, no existe ni una sola captura de pantalla y no hay ningún detalle, aparte de un mísero logo que se publicó cuando se lanzó el teaser.

Anuncio forzado

En aquel momento, recuerda Howard, el anuncio de ‘The Elder Scrolls 6’ se consideró necesario porque la empresa se encontraba en una situación financiera poco favorable y crecía la incertidumbre sobre los futuros proyectos del estudio tras la tibia acogida de ‘Fallout 76’ en sus primeros compases. Bethesda necesitaba recuperar la confianza del público y los inversores presentando algo nuevo asociado a una marca de prestigio y la única opción posible para un anuncio de fuerte tirón mediático era presentar el nuevo ‘The Elder Scrolls’.

Howard admite con franqueza que este tipo de presentaciones precipitadas no son su estilo ni forman parte de su manera de trabajar, pero en aquel momento no había otra alternativa para recuperar cierto grado de confianza. Ahora lo toma a broma: "Hagamos como si ese anuncio nunca hubiera existido. No hay Elder Scrolls 6, nunca dijimos nada al respecto, ¿de acuerdo?".

Así que hagamos como si nada estuviera pasando, para evitar sorprendernos cuando Bethesda presente oficialmente al sucesor de ‘Skyrim’, ya que las habituales filtraciones confirman que la entrega está lejos de estar terminada y que su desarrollo se podría extender durante algunos años más.

Una opinión cualificada

Nate Purkeypile, que anteriormente trabajó como artista principal en Bethesda y contribuyó a la creación de ‘Skyrim’ y varias entregas de ‘Fallout’, recordaba recientemente en Esports Insider cómo se produjo el anuncio en junio de 2018:

"Pensé que solo íbamos a revelar Starfield, pero había pasado mucho tiempo desde el lanzamiento de Skyrim y queríamos asegurarnos de que la gente no estuviera enfadada con nosotros. Sin embargo, no fue fácil ni barato hacer ese anuncio, porque ese tipo de vídeos son bastante caros de producir. Luego, ya sabes, creo que el lanzamiento de The Elder Scrolls 6 va a tardar mucho porque Bethesda está sintiendo la enorme presión del éxito de Skyrim y de cómo se gestionaron las cosas con Starfield".

Una etapa complicada en Bethesda

El antiguo miembro sospecha que la casa de software podría estar atravesando un momento muy difícil debido a las expectativas generadas con ‘Fallout 5’ y especialmente con ‘The Elder Scrolls’, ya que deberían superar el éxito de ‘Skyrim’, considerado como uno de los 10 mejores juegos de todos los tiempos. A esto se suma la tibia acogida que han tenido los últimos lanzamientos de Bethesda, basta con ver ‘Starfield’ y el propio ‘Fallout 4’ que, a pesar de cierto éxito comercial, sus fórmulas no han llegado a asentarse entre crítica y público.