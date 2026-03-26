Screamer engrandece el género arcade con un espectáculo de anime, derrapes y velocidad

Milestone se ha ganado el respeto de los amantes del motor gracias a su experiencia en la simulación, pero con ‘Screamer’ gira hacia el lado opuesto. El estudio italiano recupera el nombre de aquel juego de los 90 y lo convierte en una propuesta futurista de inspiración ciberpunk, entregada al exceso visual, a una narración con aire de anime y a una conducción con más profundidad de la que aparenta en un primer vistazo.

Esa primera impresión

Pero vaya por delante que con ‘Screamer’ los artesanos italianos no recurren al pasado como único argumento, más bien ocurre lo contrario. La nueva fórmula toma sus raíces arcade como punto de partida para levantar una obra con mucha personalidad gracias a su mundo, personajes e incluso a su manera de entender la competición, que se aparta de la simulación tradicional para ofrecer una experiencia más estilizada e inmediata, barnizada con un trabajo narrativo mucho más ambicioso. Aunque parecía arriesgado, la maniobra les ha salido realmente bien.

El corazón del juego es "El Torneo", un modo historia para un jugador que nos lleva a un futuro dominado por carreras ilegales, por la novedosa tecnología ECHO y la figura del enigmático Mr. A, responsable de organizar una competición en la que varios equipos se juegan bastante más que una victoria. La trama avanza mediante escenas cinemáticas y diálogos muy en la línea de la novela visual japonesa y aunque al principio pueda parecer elemental, termina por aportar contexto y personalidad a todo lo que ocurre en pista.

La historia tiene una importancia nuclear

Milestone ha puesto mucho de su parte en este bloque, ya que ‘Screamer’ presenta pilotos carismáticos y coches imposibles, pero se preocupa por dar forma a las relaciones, rivalidades y los conflictos de sus equipos. Hay conspiraciones, traiciones, intereses cruzados y una ambientación futurista bañada en neón que ayuda a que el conjunto resulte reconocible. Incluso la mezcla de idiomas entre personajes, justificada dentro del propio universo mediante un traductor universal, contribuye a que todo parezca elaborado a conciencia.

Claro que esta vertiente narrativa serviría de poco si las carreras no mantuvieran el nivel. Ahí es donde ‘Screamer’ termina de hacerse fuerte a tenor de una base cien por cien arcade, que aporta una excelente sensación de velocidad, trazados agresivos, derrapes imposibles y esa constante sensación de que cada curva puede cambiar el desenlace de la carrera. Aun así, no es uno de esos títulos de velocidad que se dominan manteniendo el acelerador a fondo, ya que su sistema Twin Stick aporta funciones muy particulares. Aquí con el stick izquierdo se dirige el coche y con el derecho se controla el derrape. Como puedes imaginar este conjunto de mecánicas te obliga a pilotar con más precisión y convierte cada enlazada en algo bastante más técnico y satisfactorio.

Adelanta, protege, ataca, derrapa

Algo que también funciona muy bien es el sistema ECHO. Con él, cambiar de marcha en el momento justo permite ganar aceleración y alimentar las barras que dan acceso a impulsos, escudos, ataques y sobrecargas. De entrada, puede parecer algo aparatoso, pero en la práctica se aprende rápidamente y aporta una lectura táctica muy agradecida. En este plano, ‘Screamer’ premia la velocidad, sí, aunque también te obliga a elegir bien cuándo protegerse, cuándo golpear y cuándo apurar el coche. Esa mezcla de derrapes, gestión de recursos y acciones en carrera hace que muchas pruebas se perciban como un duelo de habilidad y no como una simple lucha hacia la meta.

Lo mejor es que todo esto funciona con bastante naturalidad. El control responde bien, los coches transmiten diferencias suficientes en pista y la curva de aprendizaje está bien medida. Resulta fácil disfrutar desde las primeras carreras, pero dominar de verdad sus sistemas exige práctica y algo de paciencia. Ahí aparece una de sus mayores virtudes, ya que cumple con esa vieja idea del fácil de aprender y difícil de dominar sin renunciar al espectáculo.

Todo bajo el aspecto de un animé de los 90

Si dejamos a un lado el influjo del modo historia, ‘Screamer’ también reúne una oferta bastante completa, con carreras rápidas, contrarreloj, pruebas por equipos, pruebas adicionales, pantalla dividida y juego online. Aun así, la campaña actúa como la vía más recomendable para comenzar, ya que introduce sus mecánicas de forma progresiva y ayuda a entender por qué Milestone ha querido dar a este regreso una dimensión mayor que la de un simple arcade futurista.

En el plano técnico y artístico hay poco que reprochar. El uso del cel shading funciona muy bien con el diseño anime de personajes y vehículos, mientras los efectos de iluminación, escenarios futuristas y la rapidez de las cargas ayudan a sostener una puesta en escena muy sólida. El sonido responde con solvencia con sus convincentes rugidos de los motores, una banda sonora electrónica cargada de sintetizadores y un conjunto audiovisual muy bien elaborado que no se resiente, incluso en los momentos más caóticos en pantalla.

Conclusiones

Al final, ‘Screamer’ propone un formato realmente brillante y muy bien elaborado. Al mismo tiempo rescata todo un clásico mientras reivindica un nuevo tipo de arcade de conducción que se siente grande, vistoso y con personalidad propia. Su combinación de historia, estética japonesa e intensas carreras puede sonar arriesgada, pero Milestone la convierte en una propuesta extremadamente disfrutable, accesible desde sus primeras partidas y con suficiente entidad como para tener continuidad. Si ese era el objetivo con ‘Screamer’, han logrado cruzar la meta en primera posición.