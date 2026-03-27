MOOSA: Dirty Fate combina artes marciales y acción sin límite en su presentación para consola y PC

Entre las novedades mostradas en el último Xbox Partner Preview, el equipo de Iggymob ha presentado 'MOOSA: Dirty Fate', un juego de acción en tercera persona ambientado en la Corea feudal, cuyas líneas maestras se apoyan en una oscura narrativa que traslada al jugador al siglo XVII.

Para ello nos pondremos en la piel de Gunn, un guerrero caído movido por la venganza que tendrá que abrirse paso entre demonios, facciones corruptas y criaturas gigantes ligadas al folklore local. Entre combates con espada y arco se desentrañará un viaje marcado por la venganza, responsabilidad y ambición, donde tratará de descubrir la verdad tras la legendaria Imugi.

Brutal combate en tercera persona

La jugabilidad mostrada en los materiales de la presentación incide en su fórmula de rápidos y violentos combates en tercera persona, mientras que la acción general recurre a enfrentamientos contra grupos numerosos de enemigos, criaturas monstruosas y duelos exigentes frente a espadachines expertos, con la espada y el arco como elementos centrales del combate. El propio nombre del juego apunta en esa dirección, porque "Moosa" es una palabra coreana que se usa para referirse a un guerrero que ha dominado las artes marciales.

De Joseon a Xbox, una apuesta por la historia

En referencia a la elección de este período histórico, Kay Kim, director general de la desarrolladora, explicaba en una reciente entrevista que Corea tiene mucho más para mostrar al mundo que fenómenos como BTS o ‘El Juego del Calamar’. 'MOOSA: Dirty Fate' es, en gran medida, la materialización de esa voluntad. Iggymob es un estudio independiente con sede en Gangnam, Seúl, formado por desarrolladores con experiencia en compañías como SEGA, Epic Games, NC Soft y Sony Interactive Entertainment. Con el estreno de 'Gungrave G.O.R.E', el estudio ya mostró su querencia por la acción en tercera persona, algo que ahora traslada a una propiedad intelectual original de corte mitológico.

No esperes su lanzamiento hasta 2027

Por el momento, no se han revelado detalles complementarios sobre sus mecánicas, una fecha de lanzamiento exacta dentro de 2027, ni la duración de la campaña. Su material de presentación, centrado en escenas cinemáticas y fragmentos de jugabilidad, sirve principalmente para establecer la ambientación y confirmar una puesta en escena violenta. Sí se ha confirmado la compatibilidad con Xbox Play Anywhere, de modo que una sola compra dará acceso al juego tanto en consola como en PC dentro del entorno Xbox.

Tras este primer anticipo, habrá que esperar para comprobar cómo traducirá su interpretación de la Corea del siglo XVII en una propuesta capaz de desmarcarse del actual panorama de juegos de acción. Llegará en 2027 a Xbox Series, Xbox en PC y Xbox Cloud, y estará disponible con Xbox Game Pass.