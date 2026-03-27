¿Preparado para enfrentarte al terror? Alien Deathstorm presenta su propuesta de horror y aventura de ciencia ficción

Rebellion ha presentado 'Alien Deathstorm', un nuevo título de terror y acción en primera persona. Por si alguien no lo recuerda, es el estudio responsable de la serie 'Sniper Elite' y del reciente 'Atomfall'. Con su nuevo proyecto, el equipo pretende transportar a los jugadores hasta un escenario completamente diferente a sus producciones habituales, ya que propone una experiencia de acción y terror en primera persona ambientada en una colonia devastada por una tormenta y amenazada por una presencia monstruosa en constante evolución.

Un problema de comunicación

En la historia, el jugador recibe la orden de acudir a una instalación remota debido a una pérdida total de comunicación. Con estos antecedentes, su cometido consiste en determinar la causa del repentino silencio en la colonia e intentar salvar tantas vidas como sea posible. Para ello, los desarrolladores se han inspirado en el mundo más analógico de los años 80, con muchos más teclados mecánicos que pantallas táctiles, y han buscado influencias que van desde el horror cósmico lovecraftiano hasta la ciencia ficción en VHS.

Supervivencia

En 'Alien Deathstorm’ nos pondremos en la piel de un Ingeniero de Combate, un especialista en búsqueda y rescate, pelea, demoliciones e ingeniería, que suele ser el primero en llegar a instalaciones o naves espaciales cuando se pierde el contacto con ellas, para prestar apoyo logístico de emergencia y protección física a los heridos. En ocasiones, llega días o incluso semanas antes que alguna flota de rescate completa, de modo que su presencia puede ser lo único que se interponga entre una colonia remota y la catástrofe total.

Ambiente tenso

Si atendemos a los primeros materiales distribuidos del proyecto, parece que la ambientación tendrá un papel fundamental en el planteamiento de 'Alien Deathstorm' y todo apunta a que esa tormenta estacional no tendrá una función meramente estética, puesto que se presenta como una amenaza constante capaz de arrasar la colonia y de convertir cada intento por seguir adelante en una lucha por mantenerse con vida.

Sobrevive a la tormenta

Será el jugador quien deba aprender cómo y cuándo buscar refugio si quiere sobrevivir a esa violencia climática que reduce todo a escombros a su alrededor. No por casualidad, el título toma su nombre de este fenómeno y, de hecho, Rebellion confía en que uno de sus mayores atractivos sea precisamente la combinación de elementos de terror y acción. Además, el estudio cuenta con una considerable experiencia en la creación de entornos que mantendrán la tensión durante la exploración. Llegará a Xbox Series X|S, Xbox en PC y Xbox Cloud, y será un título de Xbox Play Anywhere, disponible en Xbox Game Pass.