Egipto estuvo muy cerca de ser el nuevo destino de God of War antes de la etapa nórdica

El viaje de Kratos estuvo a punto de tomar un rumbo geográfico y mitológico opuesto al que acabó materializándose en 2018. Al menos, esto se desprende de unas recientes declaraciones del ex programador y director técnico de la franquicia, Tim Moss, sobre el funcionamiento interno de Santa Monica Studio, donde asegura que el Antiguo Egipto se mantuvo hasta el final como alternativa a la mitología nórdica durante la fase de preproducción de la nueva dirección de la serie.

División de opiniones

Según Moss, el equipo creativo se dividió entre partidarios de ambas mitologías, algo que los llevó a evaluar qué ambientación ofrecería la alternativa con mayor potencial entre reconocimiento cultural y originalidad narrativa. La vía que acabó ganando se justificó sobre la percepción de que el universo de Odín y Thor, aunque legendario, en aquel momento aún carecía de una representación con envergadura en la industria de los videojuegos.

Analíticamente, la elección del Norte en lugar de Egipto también estuvo ligada al tono narrativo. Si bien el Antiguo Egipto suele evocar un sol radiante y una arquitectura monumental, elementos que podrían recordar visualmente la trilogía griega original, las tierras nórdicas permitieron a Santa Monica experimentar con una estética más melancólica, fría e íntima, esencial para deconstruir la ira de Kratos y desarrollar su relación con Atreus. Bajo ese contexto, mantener a Egipto como una alternativa en reserva permitió al estudio construir un punto de partida para el futuro de la propiedad intelectual, dejando algunas referencias aquí y allá (como el panel de Tyr que muestra el Ojo de Horus) que conectan de forma coherente los panteones dentro de la mitología de la serie.

La vía egipcia vuelve a sonar para God of War

Ahora parece que la posibilidad de una "Línea egipcia" cobra aún más fuerza con el respaldo de Christopher Judge, el actor que interpreta a Kratos, el cual ya ha expresado su entusiasmo por llevar al Fantasma de Esparta a enfrentarse a deidades como Anubis y Set. Para Sony, esta transición representaría la siguiente gran apuesta económica para la franquicia tras la conclusión del arco de Midgard.

Moss señala que el plan de regresar "en algún momento" a Egipto siempre ha estado en la cartera del estudio, algo que invita a pensar en que la infraestructura narrativa para este cambio ya podría estar gestándose entre bastidores, mientras el equipo principal se centra en los avances tecnológicos necesarios para la próxima generación de hardware.

¿Qué hace ahora Santa Monica Studio?

Actualmente, los equipos del desarrollador californiano ahora se dedican a preservar su legado histórico con el desarrollo del remake de la trilogía original de ‘God of War’. Este proyecto, al mismo tiempo, presenta los orígenes de Kratos a un nuevo público con elementos técnicos propios de la actualidad mientras se toman un respiro antes de embarcarse en otra nueva aventura mitológica a gran escala.

El matiz que dejan estas revelaciones es la confirmación de que Egipto no es solo un deseo de buena parte del público, más bien se trata de una posibilidad real de desarrollo que espera el momento oportuno para ser ejecutada, consolidan así a ‘God of War’ como una antología de deidades que por momentos parece inabarcable.