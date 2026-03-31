Sony sube el precio de PS5, PS5 Pro y PS Portal en plena escalada del coste de los componentes

Sony aplicará el 2 de abril de 2026 los nuevos precios recomendados de PS5, PS5 Digital Edition, PS5 Pro y PlayStation Portal en Europa, también en España. La compañía sitúa la consola con lector en 649,99 euros, la edición digital en 599,99 euros, PS5 Pro en 899,99 euros y Portal en 249,99 euros, y vincula esta revisión al contexto económico global.

Aumento de precios generalizados

Este incremento llega, además, en un momento delicado para la industria tecnológica. TrendForce elevó en febrero su previsión para el primer trimestre de 2026 y pasó a prever subidas del 90 al 95 por ciento en la DRAM convencional y del 55 al 60 por ciento en NAND Flash, dos bases de memoria muy presentes en el hardware de consumo. La firma Deloitte también advierte de una pugna creciente por obleas y capacidad de empaquetado debido al crecimiento de la IA, una situación que ya tiene efecto en distintos segmentos del sector.

Últimas horas antes de aplicar los nuevos precios

No obstante, a 31 de marzo, la tienda oficial de PlayStation en España todavía mantiene los importes anteriores, con PS5 a 549,99 euros, PS5 Digital Edition a 499,99 euros y PS5 Pro a 799,99 euros. El nuevo tramo de precios, por tanto, empezará a aplicarse a partir del 2 de abril.