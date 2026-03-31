Todo preparado para dar comienzo a la Temporada 03 de Call of Duty Black Ops 7 y Warzone

‘Call of Duty Black Ops 7’ y ‘Call of Duty Warzone’ ya están preparados para recibir la Temporada 03, algo que se producirá el próximo 2 de abril. Entre las novedades a tener en cuenta se incluye una batería de nueve mapas multijugador, tanto nuevos como clásicos, el mapa de supervivencia de zombis Ashwood, un nuevo y enorme punto de interés en Verdansk para Call of Duty Warzone, la Operación Poison Pill en Endgame, gratuito por tiempo limitado, y mucho más. Monta el arma que lo repasamos todo a continuación:

Multijugador

En esta temporada se liberan los nuevos mapas Beacon y Abyss, se podrá entrar en el mapa Mission: Trident Skirmish y jugar a las versiones remasterizadas de Plaza y Gridlock. A mitad de temporada se podrá probar el nuevo mapa Onsen, además del remasterizado Summit y el regreso de Hacienda.

En cuanto a modos, Demolition hace su debut en ‘Black Ops 7’ el mismo día del lanzamiento, al que se unirán poco después Aim High y Snipers Only. A mitad de temporada se incorporarán Freerun, Heat Wave Havoc y Freeze Tag como parte de la segunda tanda.

Contenido adicional de equipamiento

Por otro lado, podremos calcinar a nuestros enemigos y bloquear áreas con la nueva Scorestreak Ion Core, que inflige daño radiactivo en un radio y atraviesa paredes. Esta arma devastadora se podrá mejorar con los Overclocks Plutonium Core o Chemical Catalyst.

También se estrena el Ranked Play de ‘Black Ops 7’, donde los jugadores deberán conseguir victorias, ascender en los rangos y demostrar su valía en la próxima temporada de Partidas Puntuadas del multijugador, la cual traerá nuevas recompensas para los que estén a la altura.

Zombis - Mapa de Supervivencia Ashwood

Con la nueva temporada los jugadores deberán derrotar oleadas de enemigos no muertos en Ashwood, situado en los terrenos centrales de Ashes of the Damned. Además de la experiencia de supervivencia estándar, también tendrán la opción de enfrentarse a un mayor nivel de dificultad con la variante Cursed en Ashwood.

Pasamos directamente al nuevo modo dirigido de Paradox Junction, Habitación Inicial, donde nos espera una experiencia guiada de la misión principal y podrán probar su suerte al comienzo del mapa con el Modo de Habitación Inicial.

Por otro lado, se introducirá un nuevo modo competitivo llamado Zombie Battle y todos contra todos, donde la supervivencia y el sabotaje van de la mano. El último jugador en pie será el ganador. A todo esto, se suma un mapa basado en rondas a mitad de temporada que nos llevará hasta un "lugar muy frío" cuando Totenreich llegue en la actualización Season 03 Recargada.

Call of Duty Warzone

Para comenzar las colinas del sur de Verdansk han sido sometidas a una extensa reconstrucción para albergar la nueva Plataforma de Lanzamiento. En paralelo, a medida que Avalon ingrese en la rotación de mapas grandes en el modo Core Battle Royale, con la temporada más avanzada, la información de la editora también indica la presencia de múltiples Gulags en el entorno. Esta vista previa nos ayudará a estar listos cuando aparezcan.

Por otro lado, se podrá participar en una gran rotación de mapas en el Battle Royale, alternando entre Verdansk y Avalon durante la temporada, y familiarizarse con el nuevo punto de interés Plataforma de Lanzamiento y con el LTM Launch Squad. En este modo habrá que recolectar Códigos de Lanzamiento y sobrevivir hasta el despegue. Entre el resto de variantes que llegarán en la Temporada 03 se incluyen Hot Pursuit, Prop Hunt Royale y el Guantelete de Hierro.

Nuevas funciones de jugabilidad

El salto de pared y el gancho llegarán a los modos Battle Royale y Resurgimiento. Además, los jugadores deberán tener cuidado con el misil del nuevo Evento Público Flashpoint, podrán potenciar aún más a su Operador comprando Spikes en una estación de suministros y dañar a los escuadrones enemigos con la llegada de la Granada de Racimo.

También se estrena el Ranked Play de Resurgimiento, donde podrás subir de rango y ganar recompensas en la segunda temporada de Partidas Puntuadas, que ahora se llevará a cabo en Haven's Hollow y Rebirth Island. Allí, se podrá luchar por mejorar nuestra posición, obtener recompensas y subir los distintos rangos en el camino hacia la cima.

En todos los modos de juego

Entre las novedades de armamento figuran hasta seis armas nuevas, incluyendo el rifle de asalto MK35 ISR y el subfusil VST, disponibles en el lanzamiento como desbloqueos del Pase de Batalla. Mediante eventos y desafíos semanales, también se podrá conseguir el rifle de francotirador Strider 300, la pistola 1911, el arma especial Siren y la katana para combate cuerpo a cuerpo. Adicionalmente, se integrarán nuevos accesorios como la empuñadura VAS Convergence para estabilizar el retroceso, una escopeta acoplada para el rifle de francotirador Shadow SK y un arma de arpones para el rifle de asalto X9 Maverick, entre otros.

Pase de Batalla y BlackCell

Tampoco falta a la cita el habitual Pase de Batalla, que estará disponible y ofrecerá proyectos de armas inéditos, aspectos de Operador, tarjetas de visita, movimientos finales, gestos y mucho más, a través de niveles gratuitos y premium. Como es habitual la modalidad BlackCell, aporta recompensas adicionales, incluida la Operadora "Valkyrie", con variantes de sus hermanas guerreras, "Scarlett" y "Ash", así como un nuevo recorrido de camuflajes de BlackCell con seis diseños exclusivos para armas.

Endgame

Con la llegada de la Temporada 03, Endgame será gratuito para todos los jugadores por tiempo limitado y podrán invitar a su escuadrón a unirse a la acción. Además, los jugadores de la versión gratuita comenzarán como uno de los cuatro Operadores JSOC de Specter One. También se implementarán ajustes en los equipamientos y las penalizaciones de derrota para adaptarse mejor a la dinámica en constante evolución de Endgame Avalon.

Nueva rama de habilidades

Para finalizar, durante el lanzamiento de la Temporada 03, se podrán invocar drones de ataque y convertir a los enemigos en aliados mediante la nueva rama de habilidades Warband, además de lanzar un proyectil que rebota con la habilidad Aether Blade. Más adelante en la temporada, podrán desbloquear la habilidad Thermal Spike como recompensa de un desafío semanal. Con todo esto, parece que nos espera una primavera intensa en los dominios del título de Activision.