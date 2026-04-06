Estrenos de videojuegos del 6 al 10 de abril de 2026: Starfield pretende asaltar las estrellas en PS5

Aquí estamos puntuales como cada semana con la lista de lanzamientos más relevantes del panorama del ocio electrónico. En el tramo del 6 al 10 de abril, los estrenos están encabezados por la versión de PS5 de ‘Starfield’ y por ‘The Occultist’, el thriller narrativo en primera persona del estudio vallisoletano Daloar. En estos mismos días también se publican ‘Pokémon Champions’, ‘Sigma Star Saga DX’ y ‘Samson: A Tyndalston Story’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo con fechas y plataformas.

Starfield - 7 de abril

Plataformas: PS5

Tras su paso por Xbox y PC, el último universo creado por Bethesda Game Studios aterriza en PS5. ‘Starfield’ es un RPG espacial de mundo abierto que pone al jugador en la piel de un explorador. Ambientado en el año 2330, la historia sigue el viaje de un miembro de la Constelación, una organización dedicada a buscar respuestas en los Sistemas Colonizados, mientras trata de descubrir secretos capaces de alterar el futuro de la humanidad.

La jugabilidad combina exploración libre, combate en primera persona y pilotaje de naves espaciales, permitiendo a los jugadores viajar entre planetas, completar misiones e interactuar con diferentes facciones. Una de sus señas pasa por la libertad de acción, junto con la personalización del personaje, el armamento y la nave.

The Occultist - 8 de abril

Plataformas: PS5, Xbox Series X/S y PC

‘The Occultist’ es el primer juego del estudio español Daloar, un thriller narrativo en primera persona cargado de terror psicológico que se caracteriza por su atmósfera densa y narrativa de investigación. La historia sigue a Alan Rebels, un investigador paranormal que viaja a la isla británica de Godstone para descubrir el paradero de su padre desaparecido. Pero al llegar allí, se ve envuelto en misterios que ponen a prueba su cordura.

La jugabilidad se centra en la resolución de puzles y momentos de tensión sin combate directo, animando al jugador a observar el entorno y usar herramientas específicas para interactuar con el mundo. Todo esto se presenta sobre una ambientación oscura y opresiva para reforzar la tensión.

Pokémon Champions - 8 de abril

Plataformas: Nintendo Switch 1 / 2

‘Champions’ es una nueva propuesta de descarga gratuita de la franquicia Pokémon centrada por completo en los combates. De inicio contará con el pack ‘Pokémon Champions + Lote de inicio’, además de objetos opcionales, pase de combate, pase premium y una membresía de pago.

El juego reúne tipos, habilidades y movimientos ya conocidos, e incluye combates clasificatorios, amistosos y privados, tanto en individual como en doble. La jugabilidad prioriza el combate táctico, con sistemas de habilidades complejas y sinergias entre los Pokémon de tu equipo. Además, el título incluirá modos en línea y eventos competitivos, fomentando las batallas jugador contra jugador y expandiendo aún más la franquicia al ámbito competitivo.

Listado completo de lanzamientos:

Lunes 6 de abril

'Hacked: The Streamer' (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

Martes 7 de abril

‘People of Note’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

‘Road to Vostok’ (PC)

‘Spark in the Dark’ (PC)

‘Starfield’ (PS5)

‘Sigma Star Saga DX’ (PC, PS5, Switch)

Miércoles 8 de abril

‘Pokémon Champions’ (Switch, Switch 2)

‘The Occultist’ (PS5, Xbox Series, PC)

‘Samson: A Tyndalston Story’ (PC)

‘Lay of the Land’ (PC)

Jueves 9 de abril

‘Beyond Words’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

‘DarkSwitch’ (PC)

‘Solar Expanse – Space Exploration Manager’ (PC)

Viernes 10 de abril

‘Crystalfall’ (PC)

‘Skull Horde’ (PC)

‘Fight Life: Vanguard’ (PC)

‘Extinction Day’ (PC)

‘TAMASHIKA’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

Viajes espaciales y combates a lo Pokémon

En los próximos días llegará ‘Starfield’ a PS5, un movimiento con el que Bethesda abre una etapa inédita para su RPG espacial en la consola de Sony. Junto a él aparece ‘Pokémon Champions’, que debutará en Switch y Switch 2 como juego de descarga gratuita centrado en los combates y en paralelo, ‘The Occultist’, ‘Sigma Star Saga DX’ y ‘Samson: A Tyndalston Story’ completan una semana que se mueven entre ciencia ficción, terror y propuestas independientes muy potentes.