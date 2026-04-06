Ubisoft lanza The Division Resurgence gratis y amplía la presencia de la serie en móviles

Ubisoft ha realizado con éxito el lanzamiento mundial de ‘Tom Clancy’s The Division Resurgence’, un shooter RPG en tercera persona gratuito para móviles ambientado entre los hechos de 'The Division' y 'The Division 2'. Disponible para dispositivos iOS y Android, se presenta como una producción creada desde cero para pantallas táctiles con una campaña independiente que pone al jugador en la piel de un agente de la División recién asignado al brote del Green Poison en la ciudad de Nueva York.

En esta ocasión, a medida que las instituciones luchan por mantener el orden y surgen facciones oportunistas, los jugadores tendrán que proteger a los civiles, combatir a grupos hostiles y ayudar a devolver la estabilidad a la ciudad, en solitario o en equipo con hasta tres agentes más.

Un formato familiar

La propuesta mantiene los pilares habituales de la serie, con su mecánica de progreso RPG, múltiples especializaciones, armas características, recursos especializados, un amplio equipamiento y opciones de personalización de las armas, además de la posibilidad de cambiar de rol en cualquier momento según las necesidades del equipo o del formato de juego. Además, los controles se han optimizado para móviles, con una jugabilidad reactiva en todos sus modos, entre ellos la Zona Oscura, el conocido espacio JcJcE de la franquicia y Conflicto, su modalidad competitiva JcJ.

Entre los contenidos incluidos en el lanzamiento está el Campo de entrenamiento, que a modo de tutorial sirve para aprender los controles básicos, conocer el sistema de cobertura y escoger una especialización, además de las misiones principales, en las que los agentes tratan de restablecer el orden. A eso se suman actividades de mundo abierto como asegurar puestos avanzados, frustrar intercambios, rescatar rehenes o completar misiones semanales, junto con varias propuestas para el final de la partida, como el Desafío Legendario, el Desafío Lobo solitario y las actividades de clan.

Bienvenidos Freemen

La introducción de los Freemen, una facción completamente nueva caracterizada por el uso de armas caseras exóticas y por su obsesión con acumular cualquier cosa que pueda resultar útil, incorpora un grupo inédito al juego y amplía el universo de la serie también en móviles. En total, el juego arranca con cuatro facciones enemigas, Raiders, Rikers, Cleaners y los propios Freemen, además de cinco especializaciones jugables, Demoledor, Baluarte, Médico de campo, Oficial técnico y Vanguardia, cada una con aptitudes específicas y habilidades definitivas.

La contienda allá donde vayas

Con este lanzamiento, Ubisoft lleva a dispositivos móviles una de sus series tácticas más conocidas sin perder de vista la identidad de la franquicia. 'The Division Resurgence' se presenta con una historia inédita y prevé sumar constantes actualizaciones de contenido tras su llegada al mercado.