Los rumores sobre una "PS6 portátil" apuntan a una GPU por encima de Xbox Series S y al estreno de PSSR 3

Sony Interactive Entertainment podría estar preparando su vuelta al terreno portátil a lo grande. Según la información aparecida en NeoGAF, la supuesta "PS6 portátil" sería un dispositivo con potencia suficiente para colocarse por delante de Xbox Series S en rasterización pura. La diferencia estaría en la eficiencia de RDNA 5, que aportaría al sistema un mejor comportamiento en apartados como el Ray Tracing y el Path Tracing, por encima del hardware de entrada de gama de la generación actual de Microsoft y con aspiraciones a ocupar la zona alta del mercado portátil en la recta final de la década.

Potencia en movimiento

A tenor de las especificaciones que se han filtrado, el proyecto apuntaría a un nivel técnico poco habitual en hardware portátil. Con una CPU basada en Zen 6c y una memoria unificada de 24 GB, la consola podría mover texturas de alta resolución y sistemas complejos de inteligencia artificial. Ahí entraría también PSSR 3, la tecnología de reescalado propia de Sony, que según estos rumores podría ofrecer una calidad de imagen por encima de las versiones actuales del DLSS de NVIDIA.

Este sería uno de los elementos con los que Sony trataría de tomar distancia frente a la competencia, incluida la sucesora de Nintendo Switch, que en teoría recurriría a métodos anteriores de reconstrucción de imagen. De cara al público la estructura del proyecto apunta a una propuesta híbrida con soporte para SSD M.2, ranura para tarjeta MicroSD y salida de vídeo por USB-C. Con este conglomerado de elementos, Sony pretende dar forma a un sistema preparado para heredar las bibliotecas de PS4 y PS5 mediante retrocompatibilidad.

Si la producción arrancase el próximo año y el estreno llega entre finales de 2027 y comienzos de 2028, se situaría por delante de la PS6 de sobremesa y sería la responsable de inaugurar la décima generación por su cuenta. Esto además daría a Sony margen para atraer a usuarios de máquinas como Steam Deck y ROG Ally antes de reforzar la base tradicional de PlayStation.

La PS6 más callejera

Todo lo anterior apunta a una interpretación nueva del hardware de Sony. Si estas previsiones terminan cumpliéndose, el modelo portátil de PS6 pasaría a ser una plataforma principal de desarrollo con estudios adaptando sus AAA a una arquitectura de alto rendimiento. En ese contexto, la falta de unidad de disco en el modelo doméstico y la apuesta por un sistema portátil de alta gama, apuntan a una transición cada vez más evidente hacia la distribución digital y menos ligada al formato tradicional de salón.