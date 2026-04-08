Xbox Game Pass recibe 15 juegos nuevos entre Hades II, Call of Duty: Modern Warfare y Kiln

Xbox ha revelado la lista de juegos que se añadirán a Xbox Game Pass en abril. En total se incorporarán quince títulos al catálogo, repartidos entre Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass y, en algunos casos, Game Pass Essential. Entre las novedades aparecen grandes éxitos como 'Call of Duty: Modern Warfare', 'Hades II', 'Vampire Crawlers' y 'Kiln'. Además de las incorporaciones de este mes, Microsoft también ha confirmado los juegos que abandonarán el servicio en abril, con 'GTA V' entre ellos. Consulta a continuación todas las fechas de llegada y salida anunciadas.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass

'Final Fantasy IV' (Nube, Xbox Series X|S y PC) – ya disponible

'Planet Coaster 2' (Nube, Xbox Series X|S y PC) – 9 de abril

'Tiny Bookshop' (Nube, Xbox Series X|S, Handheld y PC) – 10 de abril

'Hades II' (Nube, Xbox Series X|S, Handheld y PC) – 14 de abril

'The Thaumaturge' (Nube, Xbox Series X|S y PC) – 14 de abril

'Call of Duty: Modern Warfare' (Nube, Consola y PC) – 17 de abril

Game Pass Ultimate y PC Game Pass

'Replaced' (Nube, Xbox Series X|S y PC) – 14 de abril [Día Uno]

'EA Sports NHL 26' (Nube y Xbox Series X|S) – 16 de abril

'Vampire Crawlers' (Nube, Xbox Series X|S, Handheld y PC) – 21 de abril [Día Uno]

'Kiln' (Nube, Xbox Series X|S, Handheld y PC) – 23 de abril [Día Uno]

Game Pass Premium

'Endless Legend 2' (Game Preview) (PC) – 8 de abril

'FBC: Firebreak' (Nube, Xbox Series X|S y PC) – 8 de abril

'Football Manager 26' (PC) – 13 de abril

'Football Manager 26 Console' (Nube, Consola y PC) – 13 de abril

'Little Rocket Lab' (Nube, Consola y PC) – 21 de abril

'Sopa: Tale of the Stolen Potato' (Nube, Consola, Handheld y PC) – 21 de abril

'The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered' (Nube, Xbox Series X|S y PC) – 16 de abril

Game Pass Essential

'Warhammer Vermintide 2' (Nube, Consola) – 8 de abril

'DayZ' (PC) – 8 de abril

Juegos que dejarán Game Pass en abril

Microsoft también ha anunciado la lista de juegos que abandonarán Xbox Game Pass este mes:

'Ashen' (Nube, Consola y PC); 'Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes' (Nube, Consola y PC); 'Grand Theft Auto V' (Nube, Consola y PC); 'My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery' (Nube, Consola y PC); 'Terra Invicta' (Game Preview) (PC). Todos estos saldrán del catálogo el 15 de abril, así que es buen momento para comenzar a saldar las cuentas pendientes con estos títulos antes de su salida.