Yoshihisa Kishimoto muere a los 64 años: adiós al creador de Renegade y Double Dragon

El diseñador japonés Yoshihisa Kishimoto, creador de ‘Kunio-kun’, ‘Renegade’ o ‘Double Dragon’ y considerado una de las figuras fundamentales del género beat 'em up, falleció el 2 de abril a los 64 años. Por ahora no ha trascendido públicamente la causa de su muerte, una noticia que confirmó su hijo en redes sociales.

La trayectoria de una figura decisiva del beat 'em up

Kishimoto comenzó su carrera a principios de la década de 1980 en Data East, donde trabajó en títulos de laserdisc como ‘Cobra Command’ y ‘Road Blaster’. Sin embargo, su trabajo más famoso tuvo lugar en el ya desaparecido estudio Technos Japan. Fue allí donde desarrolló ‘Nekketsu Kōha Kunio-kun’, conocido en Occidente por su adaptación como ‘Renegade’, y el ‘Double Dragon’ original.

Lanzado en 1986, ‘Renegade’, ayudó a fijar varios de los rasgos del género beat 'em up de desplazamiento lateral, incluyendo el movimiento vertical y horizontal, así como el combate simultáneo contra múltiples enemigos con un repertorio limitado de movimientos de artes marciales. Kishimoto afirmó que el juego tenía una temática semiautobiográfica, inspirada en sus propias dificultades adolescentes, motivadas en parte por una ruptura sentimental.

Aunque técnicamente no fue el primer juego del género, un lugar que suele atribuirse a ‘Kung-Fu Master’, de 1984, ‘Renegade’ sirvió de modelo para todo un género que se fue expandiendo a través de títulos posteriores. Kishimoto era un gran admirador de Bruce Lee, especialmente de la película ‘Operación Dragón’, que también influyó en el juego. Sin embargo, muchos de sus títulos nunca salieron de Japón o fueron modificados sustancialmente para los mercados occidentales. Por ejemplo, el propio ‘Renegade’ fue adaptado para incorporar referencias a la película ‘The Warriors’.

Double Dragon y su éxito imperecedero

Un año después, en 1987, ‘Double Dragon’ amplió la base y consolidó una fórmula a la que más tarde se sumarían ‘Final Fight’ y ‘Streets of Rage’. De hecho, Kishimoto dirigió las versiones arcade y para consolas domésticas de ambos juegos originales. Además de estos, trabajó en otros títulos de la franquicia ‘Kunio-kun’, como ‘Super Dodge Ball’ y ‘Shodai Nekketsu Kōha Kunio-kun’, así como en juegos ajenos a esas series, en ‘WWF Superstars’ y ‘The Combatribes’.

Trabajo independiente y reconocimiento tardío

Technos quebró en 1996. Años después, los derechos de varias de sus franquicias pasaron a Arc System Works, la desarrolladora de ‘Guilty Gear’. Tras el cierre de la empresa, Kishimoto comenzó a trabajar como diseñador y productor independiente, fundando Plophet Co., Ltd. Durante esta etapa, trabajó en títulos de bajo presupuesto que no llegaron a estrenarse fuera de Japón.

Aunque nunca más dirigió un proyecto de gran presupuesto, Kishimoto siguió ligado a varias entregas posteriores de las franquicias ‘Double Dragon’ y ‘River City’. Entre sus trabajos más recientes se encuentran su regreso a la serie con ‘Double Dragon IV’ (2017) y la consultoría creativa en ‘River City Ransom: Underground’ (2017).