El juego de acción y aventuras Morbid Metal debuta en acceso anticipado en Steam

‘Morbid Metal’ ya está disponible en acceso anticipado en Steam, marcando el debut oficial del nuevo título de Ubisoft en colaboración con el estudio Screen Juice, donde proponen una combinación de elementos roguelite y acción hack-and-slash, entre combates frenéticos, progresión continua y niveles generados de forma semiprocedimental.

Transformación de personajes y combos avanzados

‘Morbid Metal’ combina progresión, combate cuerpo a cuerpo, transformaciones en tiempo real y escenarios generados de forma dinámica dentro de una simulación ambientada en un mundo postapocalíptico. A lo largo de la campaña, los jugadores exploran niveles de gran carga visual generados de forma semiprocedimental, enfrentándose a oleadas de enemigos y jefes en diversos biomas, desde tierras devastadas de un futuro lejano hasta ruinas dominadas por la naturaleza.

No obstante, su formato gira en torno a la posibilidad de alternar instantáneamente entre tres personajes jugables, cada uno con habilidades y estilos de lucha diferentes, algo que promueve la ejecución de distintas combinaciones y la creación de combos encadenados. Son estos:

Flux se especializa en la precisión contra objetivos individuales.

Ekku se centra en producir daño de área.

Vekta domina el control de campo a distancia.

Con esta combinación de recursos, la desarrolladora pretende fomentar la experimentación constante, recompensando a los jugadores que controlan las sinergias entre personajes. A este respecto, el juego cuenta con mecánicas de progresión que incluyen mejoras permanentes, actualizaciones y pruebas opcionales, como Operator’s Trial y Devil’s Bargains, que ofrecen recompensas a los jugadores que más arriesgan. Actualmente en acceso anticipado, ofrece más de 10 horas de contenido con un alto grado de rejugabilidad.

Un proyecto que crece

Según su creador y director, Felix Schade, ‘Morbid Metal’ surgió como un proyecto universitario cuyo primer prototipo tomó forma en 2017 y ha evolucionado gracias al apoyo de la comunidad y de la editora francesa. Ahora que ha superado su concepción inicial, invita a los jugadores a aprovechar todo el potencial del sistema de combate, especialmente en la búsqueda de los codiciados combos de rango SSS.

Entornos muy vivos

Para ejecutar todo lo anterior, el juego incluye dos biomas principales. Por un lado, Sublime Garden presenta un entorno que originalmente fue concebido como un refugio utópico para la élite, pero que, tras milenios de abandono, se ha transformado en un escenario hostil y brutal. El otro escenario, Steel Sanctuary, representa una ciudad fragmentada, identificada por sus estructuras metálicas corroídas, luces de neón y peligros ocultos en cada esquina.

El sistema de metaprogresión se completa con modificadores iniciales, mejoras fundamentales y actualizaciones permanentes. El juego también ofrece un tutorial, compatibilidad con mandos de Xbox y PlayStation, y localización en varios idiomas, incluido el español.

Pelea, cae, repite

Con actualizaciones de contenido confirmadas para cubrir todo el período de acceso anticipado, ‘Morbid Metal’ deja ver un planteamiento estructurado para seguir creciendo durante esta fase, con una propuesta apoyada en la repetición, la habilidad, adaptación y, sobre todo, el estilo. Porque, por muchas veces que caigas, nunca serán suficientes.