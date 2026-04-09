Steam Workshop estrena un diseño de navegación más ágil para poner a prueba su nueva interfaz

Tras anunciar a principios de abril una renovación de la imagen de Steam, la dirección de Valve ahora también confirma cambios en Workshop. Para ello, la compañía ha renovado la página de navegación para hacerla más rápida y fácil de usar, permitiendo a los usuarios moverse con más comodidad entre mods y recursos.
No obstante, la nueva interfaz aún se encuentra en fase de pruebas. Es decir, que actualmente se ofrece como una beta opcional que puede activarse desde las páginas de navegación de la sección de mods de Steam. Por ahora no hay una fecha cerrada para su llegada al público general y lo único que ha trascendido es que Valve seguirá recogiendo comentarios de los usuarios mientras corrigen errores.
Workshop también se optimiza para dispositivos móviles
Entre las novedades preparadas para esta beta se encuentra una interfaz que propone una visualización más amplia y detallada de los artículos que están disponibles, aunque también se ha renovado por completo el sistema de filtrado, de manera que la página responde con más rapidez al aplicar filtros o cambiar el orden de clasificación. Asimismo, explican que además se han realizado cambios destinados a mejorar su interfaz en dispositivos móviles, en Steam Deck y en el modo Big Picture, con una página más adaptable a estos formatos.
La nueva configuración también permitirá a los desarrolladores utilizar un nuevo sistema de filtrado basado en diferentes secciones, con filtros que pueden configurarse según el tipo de contenido de cada juego. Por último, también se ha preparado un nuevo sistema de vista rápida que permite revisar capturas, añadir favoritos, suscribirse o votar sin salir de la página de navegación.
Más de 3.000 juegos con integración de Workshop
Según Valve, estos cambios responden a su uso masivo y señala que actualmente hay más de 3.000 juegos con Steam Workshop activado y más de 50 millones de artículos subidos por los usuarios. También indica que la versión beta actual podría extenderse desde unas pocas semanas a unos meses, ya que el tiempo necesario dependerá tanto del número de errores detectados como de la rapidez con la que se puedan responder a las solicitudes y comentarios de los usuarios.