Cyberpunk 2077 recibe PSSR en PS5 Pro llevando los gráficos y el rendimiento a otro nivel

La esperada actualización de ‘Cyberpunk 2077’ para PS5 Pro ya ha comenzado a producir gráficos más nítidos, mayor estabilidad y avances en el trazado de rayos del superventas de mundo abierto. Pero, ¿hasta qué punto estas características difieren realmente de las de la PS5 estándar? Las comparaciones realizadas por los especialistas ofrecen interesantes respuestas a esta pregunta.

PSSR redefine la nitidez de la imagen

Según expertos de Digital Foundry y las comparaciones del canal ElAnalistaDeBits, la principal mejora reside en la estabilidad y el grado de nitidez visual. Mientras que el modelo convencional de PS5 recurre a una solución de reescalado menos avanzada, PS5 Pro con PSSR ofrece una imagen más consistente y definida. Especialmente en el modo rendimiento, la imagen se ve más limpia y estable, permitiendo que los detalles que bañan Night City sean mucho más nítidos.

Ray Tracing Pro mejora iluminación y profundidad

Por su parte, el nuevo modo Ray Tracing Pro activa reflejos, oclusión ambiental, skylight, sombras e iluminación emisiva con trazado de rayos, con un objetivo de 40 FPS en pantallas con VRR y de 30 FPS en el resto. En áreas abiertas, los edificios y objetos se integran mejor en el entorno, mientras las sombras se renderizan con mayor precisión y amplitud. Por su parte, el modo Ray Tracing mantiene una selección de estas mejoras con 60 FPS.

Rendimiento más fluido

La actualización también influye directamente en la jugabilidad dependiendo del sistema. Por ejemplo, en PS5 estándar, el modo de trazado de rayos estaba limitado a 30 FPS, pero en el modelo Pro, el modo RT estándar mantiene 60 FPS constantes. Con el modo Rendimiento y VRR activados, ahora es posible alcanzar hasta 90 FPS, según los datos oficiales compartidos por CD Projekt RED, garantizando controles más eficientes al tiempo que proporciona una mejora visible frente a la versión base de PS5.

Más cerca de PC

Según las comparaciones publicadas por Digital Foundry, la actualización de PS5 Pro supone algo más que una mejora de rendimiento. La combinación de PSSR con efectos avanzados de trazado de rayos reduce significativamente la diferencia entre consola y PC, ofreciendo una de las versiones más sólidas de ‘Cyberpunk 2077’ en un dispositivo de salón. Incluso con algunos elementos SSR aún presentes, Night City nunca se ha percibido más viva, detallada y fluida.