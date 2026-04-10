El alucinante videojuego que mezcla la Toledo medieval con 'jetpacks' y revienta las ventas

Aunque los videojuegos acompañan a las generaciones durante años, de vez en cuando surge uno que realmente redefine lo que significa sumergirse en un mundo virtual. Ese es el caso de Crimson Desert, el nuevo lanzamiento de Pearl Abyss, creadores del famoso Black Desert. Para contar todos los secretos y curiosidades de este juego, @PapiGameOver se sentó en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, y dejó claro por qué ha causado tanto revuelo.

Para Papi Game Over, Crimson Desert exige tiempo, paciencia y dedicación: "Si queréis algo ligero o corto, este no es vuestro juego. Pero si disfrutáis explorando, leyendo y descubriendo un mundo enorme, es perfecto".

Disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, el juego mezcla fantasía medieval y toques futuristas, con ciudades que recuerdan a Toledo en la Edad Media, y la posibilidad de moverte incluso con un jetpack o montado en un dragón. Con más de 500 personajes, 110 facciones, 573 territorios y casi 400 formas de vida animal, el juego es una auténtica inmersión en un mundo vivo y sorprendente.

Papi Game Over destaca el motor gráfico propio, Black Space Engine, que ofrece paisajes y efectos de luz impresionantes: "Me quedaba quieto mirando la iluminación de un atardecer o paseando a caballo por un bosque, es alucinante". Eso sí, advierte que los controles requieren concentración y práctica: "No es para desconectar y jugar sin pensar. Necesitas estar enfocado".

Crimson Desert ha vendido ya tres millones de copias y promete actualizaciones constantes. Papi Game Over concluye: "Si te metes de lleno, la experiencia es abrumadora y memorable. Pero hay que estar dispuesto a invertir tiempo y ganas".