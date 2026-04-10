La película de Metal Gear sigue adelante dirigida por los directores de Destino final: Lazos de sangre

Tras años de estar asociada con el director Jordan Vogt-Roberts y el actor Oscar Isaac, la película de Metal Gear parece estar más cerca de hacerse realidad, pero contará con un equipo creativo completamente nuevo. Según The Hollywood Reporter, el dúo responsable de dirigir ‘Destino Final 6: Lazos de sangre’ estará a cargo de la dirección de la película.

Un dúo de confianza

La revelación llega tras el acuerdo entre Sony Pictures, Zach Lipovsky y Adam B. Stein, después del buen funcionamiento comercial de la película de terror estrenada en 2025, que recaudó más de 317 millones de dólares en todo el mundo. El acuerdo firmado ahora por la compañía estipula que el dúo, a través de su nueva productora Wonderlab, desarrollará nuevos proyectos para Sony. Precisamente, uno de ellos se corresponde con la película de ‘Metal Gear’, que llevaba años en producción bajo el resguardo de Columbia Pictures.

Conocido por 'Kong: La Isla Calavera', Jordan Vogt-Roberts intentó durante años sacar adelante el proyecto, pero sin mucho éxito. El proyecto se anunció en 2012 con Avi Arad en la producción, y más tarde quedó ligado durante años a Vogt-Roberts. En 2020 se conoció la incorporación de Oscar Isaac como Solid Snake, aunque la cinta nunca llegó a entrar en rodaje. Ya en 2024, Ari Arad explicó que seguían trabajando en el libreto, de modo que la llegada de Zach Lipovsky y Adam B. Stein abre ahora una nueva etapa para una adaptación que llevaba más de una década sin terminar de materializarse.

¿Qué sabemos sobre la película de Metal Gear?

Además de Lipovsky y Stein, la película basada en la obra original de Hideo Kojima también cuenta con la participación de los productores Avi Arad y Ari Arad. Sin embargo, hasta el momento no se conocen más detalles sobre el reparto, guion ni quién se encarga ahora mismo de escribirlo.

Un acuerdo preferente para futuros proyectos

Además, los dos cineastas también figuran en una película animada centrada en la figura de Venom como parte de su nuevo acuerdo de colaboración y, por tanto, aún podrían pasar algunos años antes de que la obra de Konami se adapte a la gran pantalla, si no aparecen nuevos contratiempos.