El aumento del precio de PS5 en Japón perjudica las ventas y abre dudas para Sony

El reciente aumento de precio de PS5 en Japón ya está teniendo un efecto inmediato en las ventas de la consola. Al menos así lo indican los datos actualizados de mercado que señalan una caída significativa en las ventas tras la entrada en vigor del nuevo precio, demostrando que los consumidores japoneses reaccionaron de inmediato a la nueva situación.

Una subida importante

El aumento de precio no ha sido precisamente discreto, ya que Sony ha elevado el importe recomendado de la familia PS5 en Japón en 18.000 yenes por modelo, con la única excepción de la PS5 Digital Edition japonesa, que se mantiene en 55.000 yenes. Esta medida sigue una tendencia global, aunque en Japón la reacción del mercado ha sido más marcada por la sensibilidad del público ante la relación entre precio y producto.

Con los nuevos precios, el posicionamiento de la consola ha cambiado significativamente y PS5, que antes gozaba de una posición más cómoda frente a sus rivales, ahora se encuentra en una posición algo más frágil dentro del mercado japonés. No obstante, los nuevos datos de ventas dejan algún matiz relevante, ya que la Digital Edition parece haber resistido mejor que otros modelos de la familia tras la revisión.

En todo caso, también resulta interesante observar la ruptura con el patrón histórico, puesto que, a diferencia de generaciones anteriores, donde las consolas tendían a abaratarse con el tiempo, el contexto que atraviesa la industria muestra lo contrario y refleja una industria presionada por el contexto económico global.

El mercado responde

Queda por ver cuáles serán las consecuencias a largo plazo. Si bien el cambio de precios puede ser necesario desde el punto de vista financiero, también podría ralentizar la incorporación de nuevos usuarios y tener consecuencias sobre el conjunto del negocio, incluidas las ventas de juegos y los servicios. Lo que sí emerge es un escenario más competitivo e impredecible. El coste del hardware recupera protagonismo en la pugna entre fabricantes, y no como una variable menor, sino como uno de los elementos que más pueden condicionar el mercado en la generación actual.