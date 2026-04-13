Estrenos de videojuegos del 13 al 17 de abril de 2026: La odisea espacial de Capcom comienza con 'Pragmata'

Aquí estamos puntuales como cada semana con la lista de lanzamientos más relevantes del panorama del ocio electrónico. En esta ocasión, del 13 al 17 de abril, el plantel de estrenos lo lidera ‘Pragmata’, el nuevo juego de Capcom y una de las propuestas más importantes del primer semestre del año. Aunque tampoco podemos olvidarnos de ‘Hades II’ que, tras su paso por PC, Switch y Switch 2, llegará ahora a PS5 y Xbox Series X|S. Además, también tenemos juegos de terror, shooters online, atractivos proyectos independientes e incluso un nuevo ‘Tomodachi Life’. Más abajo tienes nuestra selección y, al final, el repaso completo con fechas y plataformas.

Last Flag - 14 de abril

Plataformas: PC

‘Last Flag’ es un título multijugador competitivo que combina acción y estrategia. Como su nombre indica, las partidas se centran en el famoso modo Captura la Bandera, donde debes recoger el objeto en el área del oponente y llevarlo de vuelta a tu base, con lo que se favorece el trabajo en equipo y el desarrollo de tácticas eficaces para derrotar a tus rivales. El juego mezcla mecánicas accesibles con un ritmo frenético mientras sus gráficos apuestan por un estilo sencillo y estilizado con el objetivo de que funcione bien en ordenadores menos potentes.

Hades II - 14 de abril

Plataformas: PS5, Xbox Series X / S

La secuela del roguelike de Supergiant Games finalmente llegará a esta generación de consolas. ‘Hades II’ transporta a los jugadores de vuelta al inframundo de la mitología griega, esta vez controlando a Melinoë, la princesa del inframundo. Lo más destacado siguen siendo las intensas batallas y su combate ágil y estratégico, aunque hay novedades como nuevas armas, habilidades y dioses olímpicos. En cuanto a su parcela gráfica, el título se presenta con entornos más refinados que se acompañan de una banda sonora memorable, al igual que la entrega anterior.

Mouse: P.I. for Hire - 16 de abril

Plataformas: PS5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch 2 y PC

‘MOUSE: P.I. for Hire’ es un elegante juego de disparos en primera persona inspirado en los dibujos animados de la década de 1930. Con gráficos en blanco y negro y animaciones al estilo de la época, el título ha llamado la atención por su dirección artística única, que ofrece una alternativa a los estándares del género. En el papel de un detective privado, los jugadores se enfrentan a criminales en una ciudad dominada por el crimen y la corrupción.

Pragmata - 17 de abril

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S y Switch 2

‘Pragmata’ es un juego de aventuras de ciencia ficción de Capcom ambientado en una estación de investigación lunar. La trama sigue a Hugh, un astronauta, y a Diana, una misteriosa androide, en una historia en la que ambos deberán colaborar para abrirse paso por una instalación controlada por una IA fuera de control. El juego explora temas como la inteligencia artificial y la relación entre la humanidad y la tecnología. Además, presume de una mecánica única que combina la resolución de pequeños paneles con el intercambio de disparos con los enemigos enviados por la IA.

Listado completo de lanzamientos:

13 de abril

'Before I Go' (Xbox Series)

'Spire Blast' (Xbox Series)

‘Tap Tap Loot’ (PC)

‘Oceaneers’ (PC)

14 de abril

‘Last Flag’ (PC)

‘Replaced’ (PC, Xbox Series)

‘Windrose’ (PC)

‘Hades 2’ (PS5, Xbox Series)

15 de abril

‘Industria 2’ (PC)

‘Valorborn’ (PC)

16 de abril

‘Cthulhu: The Cosmic Abyss’ (PC, PS5, Xbox Series)

‘Gecko Gods’ (PC, PS5, Switch)

‘Mouse: P.I. for Hire’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

'Scriptorium: Master of Manuscripts' (PC)

‘Opus: Prism Peak’ (PC, Switch 2, Switch)

‘Sintopia’ (PC)

‘Tomodachi Life: Living the Dream’ (Switch)

17 de abril

‘Pragmata’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

Ciencia ficción de regreso al inframundo

En los próximos días llegará 'Pragmata', con el que Capcom pondrá en circulación una nueva aventura de ciencia ficción ambientada en una estación lunar. Junto a él aparece 'Last Flag', una propuesta multijugador para PC que recupera el espíritu de capturar la bandera con partidas rápidas y mucha rivalidad por equipos. En paralelo, 'Hades II' aterriza por fin en PS5 y Xbox Series, así que la semana deja una combinación bastante insuperable de acción, competición online y mitología, con un mes de abril de lo más estresante para nuestras cuentas corrientes.