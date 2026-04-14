Xbox Game Pass "se ha vuelto demasiado caro" y Asha Sharma plantea cambios en el servicio

El futuro de Xbox Game Pass, un pilar fundamental de la estrategia de Microsoft durante la última década, podría entrar en una nueva etapa. En un mensaje interno enviado a los empleados y revelado por el medio especializado The Verge, Asha Sharma, vicepresidenta ejecutiva y CEO de Microsoft Gaming, admite que el servicio "se ha vuelto demasiado caro para los jugadores".

El coste del servicio

En ese mismo mensaje, la ejecutiva sostiene que hace falta "una mejor ecuación de valor" y señala que el modelo actual no será el definitivo, aunque sin anunciar medidas inmediatas. La nota resulta especialmente relevante porque llega pocos meses después de la subida aplicada a Game Pass en octubre de 2025, cuando Microsoft reorganizó el servicio y elevó el precio de Ultimate un 50%. Meses después de aquella revisión, Asha Sharma reconoce ahora que el modelo actual se ha vuelto demasiado caro para parte del público.

Esta declaración refleja un cambio de posición dentro de Microsoft respecto al modelo de suscripción. Históricamente, la compañía ha defendido un catálogo amplio y los lanzamientos de estreno para justificar el precio, pero el mensaje de Sharma abre la puerta a una nueva revisión del servicio. Para el sector, resulta significativo porque sugiere que Microsoft estudia nuevas fórmulas para replantear el formato actual.

Mayor flexibilidad

A partir de ese momento, la atención pasa a centrarse en las opciones que Microsoft podría estar valorando. Si bien Sharma no detalla los siguientes pasos, no faltan rumores que apuntan a varias posibilidades, entre ellas la creación de niveles específicos, como un plan limitado exclusivamente en títulos propios o una posible revisión de la llegada de títulos de ‘Call of Duty’ al servicio. También se ha especulado con distintas fórmulas para los grandes estrenos dentro de los planes más asequibles, aunque por ahora Microsoft no ha confirmado ninguna de esas opciones.

¿Bajará el precio de las suscripciones a Game Pass?

De momento, lo que sí puede apreciarse es que la llegada de Sharma coincide con una etapa de mayor prudencia dentro de Xbox y que Microsoft quiere replantear la situación de Game Pass sin romper con una de sus propuestas más reconocibles.

La transición a este nuevo sistema requerirá tiempo para su implementación, pero el documento interno deja entrever que Microsoft estudia fórmulas más sostenibles tras las últimas subidas. Si esta "flexibilidad" planteada por su nueva directiva se traduce en planes más económicos y personalizables, Game Pass podría encontrar un espacio más estable para sostener el servicio en los próximos años.