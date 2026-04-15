Last Flag propone un entretenido formato de disparos 5v5 sin microtransacciones

‘Last Flag’ ya está disponible tanto para PC en Steam como Epic Games Store y ya hemos tenido tiempo para echar las primeras partidas, de modo que no había excusa para seguir demorando unas primeras impresiones del videojuego desarrollado por Night Street Games, que sirve de presentación del estudio bajo una fórmula de partidas de 5 contra 5 basadas en el conocido modo Captura la Bandera.

Como habrás deducido por su nombre, en ‘Last Flag’, el objetivo principal es proteger tu bandera, encontrar la del equipo contrario, llevarla de vuelta y defenderla durante un minuto para asegurar la victoria. Para llevar a cabo este despliegue se han diseñado dos extensos mapas con zonas secretas y distintas posiciones que permiten abordar estrategias variadas.

Acción y estrategia en escenarios abiertos

El juego incorpora estructuras repartidas por el mapa que ayudan a detectar la posición de la bandera enemiga abriendo más opciones tácticas dentro de cada enfrentamiento. El combate mezcla armas y habilidades propias de cada competidor con mejoras que se van consiguiendo a medida que avanzan las partidas, mientras que los remates sirven para evitar que un rival derribado pueda volver al campo de batalla. Para ello, el formato de inicio incluye nueve personajes jugables, cada uno con rasgos propios, junto a dos mapas iniciales, Copper Falls, un pueblo minero abandonado, y Snowfield, un área rural de montaña cubierto de nieve.

Sin pase de batalla

‘Last Flag’ prescinde de una monetización agresiva y de hecho apuesta por el formato de una compra única al tiempo que renuncia al popular pase de batalla, de algún tipo de pase de temporada, microtransacciones, ni ningún sistema de pago extra, ya que sus objetos cosméticos y recompensas se desbloquean jugando. En total, hasta el momento hay más de 200 artículos disponibles.

Repartida en dos ediciones

Edición estándar: Incluye el juego completo, los 9 competidores, dos mapas de lanzamiento, todos los objetos cosméticos desbloqueables y el contenido adicional previsto para futuras actualizaciones gratuitas, como personajes, mapas y modos de juego.

Edición Supporter: Esta edición incluye todo el contenido de la Edición Estándar, además de la banda sonora original, un aspecto para cada competidor, así como una pose de victoria única, un remate especial, animación de baile y un icono de jugador. Además, Night Street Games ya ha confirmado actualizaciones gratuitas para los próximos meses y entre el contenido previsto se ha confirmado un tercer mapa, otro personaje jugable, un nuevo modo con raíces en capturar la bandera y más objetos cosméticos.

Una apuesta por los colores

Si nos detenemos en el apartado gráfico, 'Last Flag' apuesta por una dirección artística alejada del realismo para sus combates en tercera persona dentro del concurso televisivo inspirado en los años 70 que sirve como telón de fondo, con escenarios amplios y una puesta en escena colorista. Sus mapas combinan decorados con zonas abiertas y desniveles, mientras la interfaz y presentación general siguen esa misma lógica visual de espectáculo televisado. A grandes rasgos, el conjunto destaca más por su estética, la nitidez con la que presenta el combate y ese espíritu arcade que por la búsqueda de realismo estético.

Banda sonora inspirada en los años 70

La banda sonora original compuesta por Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, en colaboración con JT Daly y Dave Lowmiller también llama la atención dentro del conjunto. La música utiliza instrumentos analógicos para recrear el sonido característico de los años 70, en consonancia con la estética del juego.

Conclusiones

En conjunto, la primera impresión que nos deja 'Last Flag' es que convence más por su propuesta jugable y por su diseño artístico minimalista que por la sensación de encontrarnos ante una gran revolución dentro del poblado terreno de los shooter multijugador, pero aún queda por ver si con esa base le bastará como para mantener el interés de los jugadores hasta su llegada a consolas.