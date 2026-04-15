ROG Zephyrus Duo llega a España: así es el portátil con doble pantalla OLED, Intel Core Ultra y RTX 5090

Los responsables de ASUS Republic of Gamers han confirmado la llegada a nuestro territorio del ROG Zephyrus Duo 2026 GX651, que es el primer portátil del mundo en combinar formato gaming, doble pantalla OLED y 16 pulgadas. Así buena parte de su propuesta se apoya en dos pantallas táctiles ROG Nebula HDR OLED con resolución 3K y 120 Hz, sobre un modelo diseñado para reunir juego y multitarea en un mismo dispositivo.

A doble pantalla

En conjunto, ambas pantallas superan las 21 pulgadas de superficie visual dentro de un único dispositivo portátil. La casa tecnológica presume de un tiempo de respuesta de 0,2 ms, un brillo máximo de 1.100 nits y certificación VESA DisplayHDR True Black 1000. A eso se une compatibilidad con NVIDIA G-SYNC en el panel principal, cobertura del 100 por 100 del espacio DCI-P3 y una precisión Delta E inferior a 1 pensada para edición de imagen y vídeo. El diseño suma un teclado magnético desmontable que puede usarse acoplado al chasis o por Bluetooth, a pesar de mantener un grosor de 5,1 mm y un recorrido de 1,7 mm, junto a un panel táctil más grande que el de la generación anterior.

Otra parte del atractivo del equipo se encuentra en su sistema de bisagra, que alcanza 320 grados y se apoya en un soporte de 90 grados para dar lugar a cinco posiciones de uso. Gracias a esta mecánica, el portátil puede usarse en cinco posiciones distintas que se dividen entre modo doble pantalla, modo portátil, modo compartir, modo libro y modo tienda, pensadas para alternar entre juego, trabajo, navegación y programación con varias ventanas abiertas.

Potencia gaming

En su interior, el ROG Zephyrus Duo 2026 GX651 monta un procesador Intel Core Ultra Serie 3 con 16 núcleos y 32 hilos, acompañado de hasta una NVIDIA GeForce RTX 5090 para portátiles con 135 W TGP, con soporte para tecnologías como DLSS 4, generación de fotogramas y núcleos de ray tracing de cuarta generación.

Para mantener la temperatura bajo control, los ingenieros de ASUS han rediseñado la placa base e incorporado una cámara de vapor de mayor tamaño, ventiladores dobles revisados y una lámina de grafito que cubre por completo CPU y GPU, en una configuración específica para gestionar mejor el calor en un equipo de doble pantalla.

De gama alta

En cuanto al acabado, el ROG Zephyrus Duo recurre a un chasis de aluminio fresado por CNC en color Gris Estelar y añade una nueva iluminación Slash con 35 zonas independientes bajo una cubierta de cristal. Con todo lo anterior, ASUS sitúa este modelo en la parte más alta de su catálogo de portátiles y confirma además la apertura de su precompra en España, aunque de momento no se ha detallado precio en nuestro país.