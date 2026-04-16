Pragmata PC: Capcom se desmarca con un original juego de acción tremendamente emocional

Se ha instalado la idea, especialmente en esta generación de consolas, de que la industria vive en buena medida de los remakes y remasterizaciones, que no representan precisamente la cúspide de la audacia y la innovación. Aun así, incluso con el potencial de producir innumerables secuelas que el público anhela, Capcom se ha decidido a invertir dinero y recursos creativos en una propiedad intelectual completamente nueva. Nos referimos a ‘Pragmata’, que se estrena en PS5, Xbox Series X|S, Steam y Nintendo Switch 2.

Así pues, sin más preámbulos y respondiendo directamente a la pregunta más importante, ¿merece la pena vivir esta aventura? La respuesta, sin duda, es sí, absolutamente, pero siéntate y lee con atención, porque vamos a repasar las razones en profundidad.

El equipo de prueba

Antes de entrar en más detalle, quiero destacar que mi primera partida duró aproximadamente 12 horas, y eso que tan solo investigué una parte de las áreas de juego principales. Si hubiera completado todas las actividades extra, esta cifra habría sido mayor. No obstante, para aumentar aún más su vida útil, una vez que termines, se desbloquearán nuevas opciones para que continúes, como Nuevo Juego+, el modo de dificultad "Lunático" y una variante con contenido adicional llamada "Unknown Signal".

Al tratarse de una copia anticipada para PC proporcionada por Capcom, no está de más compartir las especificaciones del equipo y la configuración gráfica utilizada. Hemos jugado a ‘Pragmata’ con un Ryzen 7 9800X3D, un chip AM5 de 8 núcleos y 16 hilos, con boost de hasta 5,2 GHz, DDR5 y PCIe 5.0, junto a una RTX 5070 Ti que pertenece a la familia Blackwell, monta 16 GB de GDDR7 y soporta DLSS 4 con Frame Generation y Multi Frame Generation. En nuestro caso, esa configuración nos ha permitido jugar en 4K con ajustes al máximo, DLSS Performance, Path Tracing y Multi Frame Generation en modo x3.

Al tratarse de un desarrollo AAA, Capcom vuelve a acertar con una optimización que ha funcionado a la perfección el 99% de las veces, y eso que se trataba de una versión previa al lanzamiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se mueve en un terreno muy agradecido para el RE Engine, ya que presenta entornos típicamente cerrados y, aun cuando son semiabiertos, no son tan extensos como en ‘Monster Hunter Wilds’, por ejemplo.

Para completar el espectáculo de efectos, contamos con una buena cantidad de armas y equipamiento, tanto para el ataque como para la defensa. Si a esto le sumamos diversas técnicas de pirateo informático, tenemos una jugabilidad que se justifica durante la mayor parte del tiempo. Pero nada de esto funcionaría igual de bien si el rendimiento no acompaña, así que, al menos en nuestro caso, incluso con los ajustes gráficos más exigentes, todo ha funcionado mejor de lo esperado. Para cerrar este bloque, no está de más señalar la calidad de los efectos, como el cabello de Diana, con una física excelente que se reproduce a gran nivel incluso con el DLSS en modo rendimiento, lo cual es uno de los puntos más elogiables en el segmento gráfico.

El viaje de regreso de Hugh Williams y Diana

Si no tienes muy ubicado el contexto narrativo, las premisas de ‘Pragmata’ son lo suficientemente simples como atractivas y enternecedoras hasta un grado donde se muestra accesible e interesante. Pero nos ponemos en contexto trasladándonos hasta un futuro relativamente lejano, pero no demasiado, donde nuestro personaje jugable, Hugh Williams, llega junto a sus compañeros a investigar una base lunar que ha perdido contacto con la Tierra.

Tras algunos problemas iniciales se encuentra con Diana, una especie de androide con personalidad y apariencia propia de una niña, que le ayudará a salir al paso de los problemas generados por una inteligencia artificial hostil y completamente fuera de control. La joven Pragmata, que inicialmente se identifica como DI-0336-7, toma identidad cuando Hugh lo resuelve bautizándola como Diana. Esta sencilla composición facilita un nuevo grado de comunicación entre ellos y, al mismo tiempo, crea un vínculo más personal con el jugador que se desarrolla de manera eficaz a lo largo de la trama. A pesar de tratarse de un argumento de ciencia ficción, toda la tecnología que se muestra está basada en extrapolaciones de teorías y conceptos científicos reales, solo que mucho más avanzados.

El vínculo entre Hugh y Diana

Afortunadamente, la dinámica entre ambos está planteada con mucho cuidado de principio a fin, y todas sus interacciones están perfectamente construidas, aun cuando pretenden ser excesivamente emotivas. Además, merece la pena detenerse en cada escenario y leer los documentos de texto, porque ayudan a comprender mejor el trasfondo de la narrativa.

En serio, no ignores estos archivos si quieres entender la historia por completo. Si bien, las escenas cinemáticas están muy bien contextualizadas, aún les faltan los matices de la vida cotidiana en la base lunar y de las empresas e individuos involucrados. No puedo entrar en muchos detalles sobre esta parte, pero quiero recalcar la importancia de registrar bien cada zona para aprovechar al máximo la campaña. Descubrirlo supone una parte importante para entender plenamente las motivaciones de los actores principales.

Un excelente uso de elementos básicos

En términos generales, el juego propone una experiencia lúdica de disparos en tercera persona que mantiene un ritmo lo bastante rápido como para poner a prueba tu coordinación motora en sus escenarios más complicados, generalmente reservados para las denominadas "Salas rojas", a las que solo se entra con una llave especial. No obstante, si no fuera por las habilidades de pirateo de Diana, el conjunto sería mucho menos singular. Afortunadamente no es así, ya que, al apuntar con el arma, la joven Pragmata pone a nuestra disposición un amplio arsenal de herramientas.

Es innegable que buena parte de la personalidad del formato está en su sistema de combate. En una sucesión de mecánicas, Diana se encarga del hackeo, Hugh ataca con armas de fuego y ambos dependen el uno del otro en cada enfrentamiento. En la práctica, antes de dañar a los enemigos hay que resolver una cuadrícula y alcanzar un nodo concreto, todo ello sin que la acción se detenga. Necesitas usar los cuatro botones principales de tu mando, Y, X, A y B en Xbox, por ejemplo, para hackear a los enemigos. Todo al mismo tiempo, y si tu personaje falla o se queda quieto un instante de más, recibirá una buena porción de daño. Esa mezcla entre disparo, movimiento y hackeo podría haber sido confusa y engorrosa, pero el juego la resuelve con una naturalidad más intuitiva de lo que uno podría pensar.

Estas técnicas de pirateo también se aplican para desbloquear puertas, alcanzar los puntos más aislados del mapa y, como en cualquier buena experiencia clásica que a menudo se resume como "Metroidvania", presenta arquitecturas dotadas de obstáculos inicialmente inalcanzables, pero que pueden superarse tras obtener ciertas mejoras en etapas posteriores del juego.

No obstante, es absolutamente recomendable registrar bien los escenarios, porque ofrecen recompensas que merecen la pena, como el incremento de capacidad de los motores de propulsión del traje espacial de Hugh, vitales para escapar de los enemigos y recorrer más distancia en la base lunar, junto a recursos como el aumento de las opciones de ataque y defensa de Diana.

Hackeos y disparos por partes, literalmente

Aunque nuestra pequeña compañera tiene limitaciones iniciales, a lo largo de la aventura se desbloquean nodos que puede equipar y, por ejemplo, una vez enlazada en la cuadrícula de ataque puede hacer que los enemigos se ataquen entre sí, se sobrecalienten o queden paralizados. Todo esto mientras Hugh esquiva con sus propulsores, intenta elegir la mejor arma y, por supuesto, aprovecha el momento en que las habilidades de Diana abren las defensas de los oponentes.

En cuanto al nivel de exigencia, podríamos dejarlo como equilibrado, con una curva de aprendizaje muy cuidada, aunque en realidad en el modo de dificultad estándar no llega a ponerse especialmente duro, al menos fuera de las citadas Salas Rojas. Capcom hace que la dificultad crezca a medida que los enemigos ganan resistencia y complejidad, especialmente en unos jefes dotados de mecánicas y vulnerabilidades específicas que te facilitan o entorpecen la tarea, según sea el caso.

En el Refugio como en casa

El refugio es mucho más que una zona de descanso. Allí puedes reorganizar el equipo, recuperar salud, realizar mejoras y compartir los momentos más personales con Diana, pero también es el espacio en el que entra en juego Cabin, el robot de apoyo que articula buena parte de sus funciones. A través de él se accede a la Gramola, a los desafíos de entrenamiento opcionales y al Club Filatélico, que permite canjear las monedas repartidas por los escenarios a cambio de recompensas.

Además, siguiendo una costumbre habitual en los juegos de Capcom, también hay pequeñas figuritas del Sr. Cabin repartidas por los escenarios. Su funcionamiento recuerda al de los coleccionables ocultos que ya hemos visto en otros títulos del estudio, como el Sr. Mapache de ‘Resident Evil Requiem’ o ‘Resident Evil 2 Remake’. Al acercarte a ellos, emiten un sonido característico, de modo que basta con localizarlos y dispararles para desbloquear bonificaciones para el refugio.

La importancia de utilizar el refugio de forma constante

Una vez que hayas avanzado lo suficiente, en todos los niveles, se desbloquearán unos accesos que te permitirán regresar al refugio. Consejo, aprovéchalos siempre para guardar y especialmente cuando te quedes sin recargas de energía. En esta área también tenemos la opción de hacer regalos a Diana, y aquí es donde se da uno de los pasos más personales del vínculo con ella. Al compartir pequeños detalles virtuales de la vida infantil en la Tierra, es posible percibir hasta qué punto la máquina presenta rasgos propios de la mentalidad de un niño real de 7 años. Cada pequeño obsequio para Diana añade un toque personal al refugio y cada uno desbloquea opciones de diálogo con ella. De vez en cuando, incluso te regala algún dibujo y también se desbloquean opciones para jugar, así que prepárate para perfeccionar tus habilidades en el escondite.

Voces en castellano algo más que competentes

El sonido y los efectos son los que seguramente esperas de una producción con esta ambientación y funcionan correctamente, aunque sin grandes alardes, pero el doblaje en castellano, ese sí, está a muy buen nivel, sobre todo el de Diana. En cuanto a los temas que conforman la banda sonora, algunas melodías son particularmente destacables, aunque la mayoría simplemente cumplen su función sin desentonar con el contexto de la aventura.

Conclusiones

Por tanto, para cerrar este análisis, ‘Pragmata’ se confirma como una obra sobresaliente. Aunque parte de su mérito está en que se trata de una nueva propiedad intelectual en una generación muy apoyada en remasterizaciones y remakes, como señalamos al principio, en líneas generales, todo funciona muy bien. La jugabilidad, el apartado gráfico, la historia y el sonido forman un conjunto realmente inspirado. Hay secciones más logradas que otras, algo, por otra parte, normal, y es cierto que algunos elementos, como un diseño de escenarios más abierto, se habría agradecido. Pero con todo, gran parte de la propuesta se mueve por encima de la media y deja la sensación de ser el arranque de una franquicia con muchas posibilidades. Además, el final, aunque algo predecible, abre varias vías para una continuación. Yo, al menos, me he quedado con unas cuantas teorías en la cabeza, pero eso mejor lo dejamos para otro día.