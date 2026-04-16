PS Plus de abril 2026 incorpora The Crew Motorfest, Horizon Zero Dawn, Wild Arms 4 y mucho más

Sony ha publicado la lista de juegos de PS4 y PS5 que se añadirán a los catálogos de PS Plus Extra y Premium el 21 de abril. En total, hay ocho títulos, todos ellos disponibles para ambos niveles de suscripción excepto un clásico que llegará exclusivamente al catálogo del plan más avanzado.

El 21 de abril entrarán en la lista de disponibles 'The Crew Motorfest', 'Horizon Zero Dawn Remasterizado', 'Football Manager 26 Console', 'Warriors: Abyss', 'Squirrel with a Gun', 'The Casting of Frank Stone' y 'Monster Train'. A todo ello se suma 'Wild Arms 4' dentro del plan Premium.

PS Plus Extra/Premium abril 2026:

'Horizon Zero Dawn Remasterizado' (PS5)

'Horizon Zero Dawn Complete Edition' (PS4)

'The Crew Motorfest' (PS5, PS4)

'Football Manager 26 Console' (PS5)

'Warriors: Abyss' (PS5, PS4)

'Squirrel with a Gun' (PS5)

'The Casting of Frank Stone' (PS5)

'Monster Train' (PS5)

'Wild Arms 4' - Premium (PS5, PS4)

En el caso de 'Horizon Zero Dawn', Sony separa las versiones según consola. Los suscriptores de PS5 recibirán 'Horizon Zero Dawn Remasterizado', mientras que en PS4 se ofrecerá 'Horizon Zero Dawn Complete Edition'. A todo lo anterior hay que añadir los juegos del plan Essential de PS Plus para abril que ya están disponibles. Hasta el 4 de mayo se pueden reclamar 'Lords of the Fallen' en PS5, 'Tomb Raider I-III Remastered' en PS4 y PS5, y 'Sword Art Online Fractured Daydream' en PS5.