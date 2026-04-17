La adaptación cinematográfica basada en el universo Call of Duty ya tiene planes de estreno

Durante su presentación en CinemaCon, un evento centrado en el mundo del cine, Paramount ha revelado nuevos detalles sobre la adaptación cinematográfica de ‘Call of Duty’, cuyo estreno en cines está programado para el 30 de junio de 2028, tal como se anunció en las redes sociales de la productora y confirmó el propio estudio durante el evento. Peter Berg, coguionista y responsable de 'Friday Night Lights', dirige la película a partir de un guion escrito junto a Taylor Sheridan, también cocreador de 'Yellowstone'.

¿Qué sabemos sobre la película de Call of Duty?

El anuncio realizado en la convención anual de propietarios de salas de cine representa el primer gran anuncio oficial del estudio norteamericano en un evento desde septiembre del año pasado, cuando se reveló por primera vez la existencia del proyecto. En aquel momento, la prensa estadounidense apuntaba a que el acuerdo entre Paramount y Activision contempla la posibilidad de expandir el universo del juego a múltiples películas y producciones televisivas, aunque el plan por ahora se mantiene en sacar adelante la adaptación de un único largometraje.

Detrás de la producción de la película

En un mensaje de vídeo mostrado a los propietarios de salas, Peter Berg afirma que tanto él como Taylor Sheridan mantienen una profunda relación con la franquicia de videojuegos de disparos. El director de ‘Marea negra’ añadió que la autenticidad en la representación de los soldados de élite es una prioridad para el dúo, tanto en lo que respecta a la interacción humana como a la magnitud de la producción.

El éxito de la franquicia Call of Duty

Esta edición de CinemaCon también ha servido para mostrar un vídeo promocional, acompañado de datos oficiales sobre la trayectoria de la franquicia que supera los 500 millones de copias vendidas y llega a cientos de millones de jugadores en todo el mundo. La serie propiedad de Activision que ahora es filial de Microsoft y, por tanto, responsable de los derechos de la franquicia, acumula más de 30 entregas desde el lanzamiento del juego original en 2003, generando beneficios millonarios en todo este tiempo.

El reparto y la época histórica

De momento siguen sin conocerse más detalles sobre el reparto y el periodo en el que transcurre la película, algo difícil de deducir, ya que la serie abarca diferentes períodos históricos y conflictos militares desde su debut hace más de dos décadas, dejando abierta la posibilidad de elegir qué etapa de la franquicia se llevará a la gran pantalla. Esto sugiere que la producción todavía se encuentra en una etapa muy temprana.

Adaptaciones de videojuegos en Paramount

En este sentido, Paramount ya tiene experiencia en la adaptación de videojuegos al cine con resultados positivos y 'Sonic the Hedgehog' ilustra bien la experiencia de la productora con este tipo de adaptaciones. Por último, no está de más señalar que la elección de la fecha de estreno, a finales de junio de 2028, sitúa la película dentro del período normalmente reservado para los grandes estrenos en la cartelera europea y norteamericana.